CHP Ayvalık İlçe Teşkilatının İtirazı Sonucu DP Adayının Adaylığı Düşürüldü

Politika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde CHP'den aday gösterilmeyince istifa ederek Demokrat Parti'nin Belediye Başkan adayı olan Rahmi Gençer'in adaylığı, CHP Ayvalık İlçe Teşkilatının itirazı sonrasında Balıkesir İl Seçim Kurulu Başkanlığınca düşürüldü. Gençer ise kararın iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Demokrat Parti'ye (DP) katılarak Ayvalık İlçe Seçim Kuruluna yaptığı adaylık başvurusu kabul edilen Gençer'in adaylığının iptali için CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı, 'CHP'deki merkez yoklamasına katıldığı, bu nedenle başka partiden aday olamayacağı' gerekçesiyle Ayvalık İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

İlçe seçim kurulunca başvurusu reddedilen Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe Başkanlığı bu kez Balıkesir İl Seçim Kuruluna başvurdu.

İl Seçim Kurulunca belediye başkan adaylığı düşürülen Gençer ve ekibi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına (YSK) Balıkesir İl Seçim Kurulunun kararının iptali için başvurdu.

30 Ocak günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Demokrat Parti'den Ayvalık Belediye Başkan Adayı olduğunu hatırlatan Rahmi Gençer, "Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe Teşkilatı geçen hafta benimle ilgili 'aday olamaz' diye ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. İlçe seçim kurulu bunların başvurusunu reddetti ve benim adaylığımla ilgili bir sorun olmadığını belirtti. Ancak Ayvalık Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı durmadı ve il seçim kuruluna itiraz etti. İl seçim kurulundan gelen şu anki karara göre benim adaylığımın düştüğü görünüyor. Ancak biz de şimdi Yüksek Seçim Kuruluna başvurduk, itiraz ettik" dedi.

Kendisinin seçilme hakkının anayasal hakkı olduğunu savunan Gençer, bunun engellenemeyeceğini söyleyerek, "Bununla ilgili birçok içtihat kararı var geçmişte. 2014 ve 2019 yılında belediye başkanlarıyla ilgili içtihat kararları var" ifadelerini kullandı.

Gençer'in adaylığının düşürülmesi üzerine yazılı bir basın açıklaması yapan Demokrat Parti'nin Ayvalık Belediye Meclis üyesi adayları, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Rahmi Gençer'in seçilme hakkının gasp edildiğini iddia etti.

Demokrat Parti Meclis üyesi adayları açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'in 100. yılında kurucu parti CHP'nin yaptığı bu anti demokratik 'itiraz ısrarı' ne yazık ki kurucu ilkelere, demokrasimize ve geleceğe olan inancımıza ters düşmektedir. Biz CHP'nin kendi kadrolarında siyaset yapmayan insanların başka partilerde siyaset yapmasına karşı bir duvar örme çabasını asla kabul etmiyoruz." - BALIKESİR