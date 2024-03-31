CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Seçimde Önde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimde açık bir farkla önde olduklarını belirtti. Oy sayımı sonuçlarını yakından takip eden Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı bahçesinden seçimlere ilişkin ilk açıklamasını yaptı ve gelen sonuçlara göre yarışı önde götürdüklerini belirtti.
Yoğun geçen kampanya döneminde gece gündüz fedakarca çalışan CHP ilçe başkanı, ilçe örgütü, parti emekçilerine teşekkür eden Mandalinci, şöyle konuştu:
"Bütün Bodrumlarla beraber bir kampanya yürüttük. Kampanya boyunca dokunmadık gönül, sıkmadık el bırakmadık ve bütün Bodrumlara önümüzdeki dönem vizyonumuzu, bu gençliğin neden Bodrum'da olması gerektiğini, neden Muğla'da, Türkiye'de olması gerektiğini anlattık. Şu anda görüyoruz ki vatandaşlarımız bizi çarşı pazarda nasıl bağrına bastıysa sağ olsun sandıklarda da yalnız bırakmamış.
Gelen ilk neticelere göre CHP'si olarak Bodrum'da gerçekten iyi bir oy oranıyla seçimi kazanıyor görünüyoruz. Ben bugün burada partimize, bana ve ekip arkadaşlarıma destek olan, Bodrum'a gönül vermiş olan ve teveccühlerini bizden yana kullanan bütün vatandaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. 30 yaşında vatanını memleketini seven bir genç olarak önümüzdeki dönemde Muğla Büyükşehir Belediye'mizde harikulade ilişkiler kuracak ve kronikleşen bütün sorunlarımızın çözümü için Muğla Büyükşehir Belediye'mizde entegre bir şekilde çalışacağız. Tabii ki bunun yanında bütün seçim kampanyam boyunca söylemiş olduğum gibi asla ayırmadan, ötekileştirmeden, yok saymadan bütün kamu ve kurum kuruluşlarıyla, bakanlıklarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla iş birliği yapıp, asla ve asla nefret dilini kullanmadan, birleştirici bir üslupla Bodrum'un hak ettiği değeri merkezi bütçeden isteyeceğiz. Bodrumlarla beraber önümüzdeki 5 yıl boyunca harika bir hizmet dönemi geçireceğiz"
Sandık başında bulunan görevlilere seslenen Tamer Mandalinci, "Sandıklarımızı terk etmeyelim. Biliyorsunuz ki şu anda sadece ilk ve resmi olmayan sonuçlar bize geldi. O yüzden sandıktaki sandık görevlisi arkadaşlarımdan da bir ricam şu; evet bugün çok yoruldunuz, çok emek verdiniz ve hala oy sayımı ve karar cetveline geçirmek için uğraşıyorsunuz. Ancak sizden ricam karar ıslak imzalı tutanakları aldıktan sonra dahi adliyeye onu teslim edene kadar ne sandıklarımızı terk edelim ne oylarımızı terk edelim. Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkıp bu akşam saat 22.00 itibariyle de Bodrum Belediye Meydanı'nda güzel bir kutlama yapalım" diye konuştu. - MUĞLA
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