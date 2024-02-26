CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Metroya Binerek Vatandaşlarla Sohbet Etti

Politika

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, metroya binerek vatandaşlarla sohbet ederek, şehir için çözüm önerilerini anlattı. Bozbey, yönetimlerin şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına her alanda devam ediyor. Bursa metrosuna binen Bozbey'e özellikle gençlerin ilgisi oldukça fazlaydı. İlk olarak 'Bukart'ını dolduran Bozbey, ardından kartını okutarak bir vagona bindi. Bir gencin belediyenin borçları ile ilgili soru sormasın üzerine Bozbey şu yanıtı verdi; "Şu anda borcu açıklayamıyorlar. Biz geldiğimizde o beyaz sayfayı paylaşacağız. Yönetimler şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olmazsa hiçbir yönetim başarılı olamaz. Çünkü belediyelere gelen paylar, sizler adına geliyor. Burada yaşayan her birey adına bu paylar gönderiliyor. Buradaki bebeğin bile hakkı var. Harcadığınız para, o bebeğin parasını harcıyor olacaksınız" diye konuştu. - BURSA