CHP Çanakkale İl Teşkilatınca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Çanakkale Belediyesi Barış Kafe'deki programda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, tüm vatandaşların bayramlarını kutladı.
Çok güzel bir bayramda bir araya geldiklerini belirten Erkek, şöyle konuştu:
"Ramazan ayımızı da çok güzel geçirdik. Sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, dayanışmayla bu bayramımız da böyle geçsin, sofralarımızda bereket olsun. Yuvalarımızda huzur olsun ve nice bayramlarda mutlu, sağlık huzurlu nice bayramlarda birlikte olalım.??????? CHP değişimin gücüyle ayağa kalktı. Türkiye'de ayağa kalktı. Bu değişim devam edecek. Yerel iktidar, eminim ki ilk genel seçimde genel iktidara da taşınacak. Türkiye'nin bu de yenilenmeye, yeni bir yönetim anlayışına çok ihtiyacı var. Onun için çok çalışacağız. Sorumluluğumuz çok büyük."
Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun katıldı.
Son Dakika › Politika › CHP Çanakkale İl Teşkilatı Bayramlaşma Programında Buluştu - Son Dakika
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