CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Vatandaşlarla Buluşan Başkan Zencirci, Demokrasi Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Vatandaşlarla Buluşan Başkan Zencirci, Demokrasi Vurgusu Yaptı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Vatandaşlarla Buluşan Başkan Zencirci, Demokrasi Vurgusu Yaptı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy kullanarak, partinin desteklediği Ekrem İmamoğlu'na olan bağlılığını gösterdi. Zencirci, halkın seçim sürecine olan ilgisinden memnuniyeti dile getirerek, demokrasinin önemine vurgu yaptı.

23.03.2025 21:57  Güncelleme: 22:01
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde eşi Saliha Zencirci ile birlikte oy kullanan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, marteniçka bilekliğini sandığa bağladı.

Gün boyu ilçede kurulan tüm sandıkları ziyaret eden ve vatandaşlar için kurulan dayanışma sandıklarında halka bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırladığı mektupları da teslim alan Başkan Zencirci, mektupları İmamoğlu'na ulaştıracağını belirtti. Başkan Zencirci, "Halkımızın ilgisi ve desteği beklentimizin çok üstünde" diyerek vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Zencirci, "Partimizin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz ve ilçemizde de yoğun ilgi gördü. Milletimiz demokrasiye kayıtsız kalamaz. Haksız ve hukuksuz tavırlara karşı cevabını her dönemde sandıkta vermiştir ve vermeye devam edecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik öncesinde diploma iptali, ardından da gözaltı ve tutuklanma süreçleri demokrasimize büyük yara açmış durumdadır. Ancak bizler demokrasiye ve milletimizin iradesine saygılı bir tavır içerisinde her zaman olduğu gibi tek çözüm olan sandığın etrafında buluştuk. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçimi sebebiyle Aydın'a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sibel Gerdan da Başkan Zencirci'yle birlikte sandıkları ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Gerdan ile birlikte CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nazike Cengi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Didem Gümüş de seçim alanında yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Vatandaşlarla Buluşan Başkan Zencirci, Demokrasi Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçiminde Vatandaşlarla Buluşan Başkan Zencirci, Demokrasi Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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