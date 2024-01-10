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CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı - Son Dakika
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CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

CHP'de ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesine Mansur Yavaş karşı çıktı. İstediği ismin Etimesgut Belediye Başkanlığı adaylığına gösterilmemesine kızan Yavaş'ın bu konuda kesin tavır koyup kendisinin de aday olmayabileceği ifade ediliyor.

10.01.2024 - 20:44,  Güncelleme: 21:14
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Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi CHP'de kriz çıkardı. İstediği ismin aday gösterilmemesine kızan Yavaş'ın bu konuda kesin bir tavır koyacağı ve istediği olmaz ise kendisinin de adaylıktan çekilebileceği iddia ediliyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

BEŞİKÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI MANSUR YAVAŞ'I KIZDIRDI

Beşikçioğlu'nun Etimesgut'tan aday gösterilmesi nedeniyle CHP'de kriz çıktı. Gazeteci Saygı Öztürk, Mansur Yavaş'ın Etimesgut'tan istediği ismin aday gösterilmemesi üzerine Beşikçioğlu'nun adaylığını kızdığını dile getirdi.

Öztürk, "Mansur Bey'in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara'da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP'de." dedi.

CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR

Yavaş'ın İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine kendisinin de adaylıktan çekilebileceği iddia ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR BEY'İN HOŞUNA GİTMİŞTİ, İTİRAZ EDECEĞİ BİR ŞEY YOK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Mansur Bey ile fikrimi paylaştığımda hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. İtiraz edeceği bir şey yok. Gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." dedi.

CHP\'de Erdal Beşikçioğlu\'nun adaylığı Mansur Yavaş\'ı kızdırdı
YORUMLAR (3)
  • okan dilek: Arnold schwarzenegger de VALİ olmuştu ne var yani Yanıtla 35 45
  • Coronaci : Mansurun dedigi olur ..guuuc bende heeeman))) Yanıtla 1 0
  • mert çelik: halka hizmet sevgisiyle yarısan kısılerı gorunce gozlerım dolu dolu oluyor Yanıtla 0 0

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı - Son Dakika
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