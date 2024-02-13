CHP\'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı

Politika

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31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP, 'kale' olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Adayların belirlenmesinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıttı.

ÖZGÜR ÖZEL KATILMADI

Gergin başlayan aday tanıtım programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme; Özel ve İmamoğlu arasında aday belirleme sürecinde kriz yaşandığı dedikodularını daha da güçlendirdi. Konu hakkında ne Özgür Özel cephesinden ne partiden ne de İBB'den bir açıklama yapılmadı.

İMAMOĞLU'NU PROTESTO ETTİLER

Aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.

"ARKADAŞLAR AYIP EDİYORSUNUZ"

İmamoğlu da "Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin" diyerek sloganlara tepki gösterdi.

"KIRILAN GÖNÜLLER TAMİR EDİLİR"

Açıklamasının devamında ilçe başkanlığı ve aday adaylığı süreçlerini iyi bildiğini ifade eden İmamoğlu, "Benim şahit olduğum bu 2009-2014-2019-2024, dört senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokrat süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür gün de göstereceksiniz. Ama üç gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır" şeklinde konuştu.

İstanbul'un belediye başkan adayları şöyle: