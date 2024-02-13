CHP\'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP, 'kale' olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Adayların belirlenmesinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıttı.
Gergin başlayan aday tanıtım programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişme; Özel ve İmamoğlu arasında aday belirleme sürecinde kriz yaşandığı dedikodularını daha da güçlendirdi. Konu hakkında ne Özgür Özel cephesinden ne partiden ne de İBB'den bir açıklama yapılmadı.
Aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.
İmamoğlu da "Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin" diyerek sloganlara tepki gösterdi.
Açıklamasının devamında ilçe başkanlığı ve aday adaylığı süreçlerini iyi bildiğini ifade eden İmamoğlu, "Benim şahit olduğum bu 2009-2014-2019-2024, dört senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokrat süreç yönetilmiştir. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım sana teşekkür ediyorum. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız, o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür gün de göstereceksiniz. Ama üç gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini arar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır" şeklinde konuştu.
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
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