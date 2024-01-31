CHP\'de 2 il için Mustafa Sarıgül\'ün ismi geçiyor

Politika

Akşener, parti grubunda böyle haykırdı: Bizi Saray değil Saraçhane engelliyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday belirleme ve açıklama süreci devam ediyor. Son gelişmeye göre CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Mustafa Sarıgül'ün isminin öne çıktığı öğrenildi.

PARTİ TEŞKİLATINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SARIGÜL TALEBİ

CHP Erzincan Milletvekili olan Mustafa Sarıgül için partinin Ordu teşkilatının Ankara'da CHP lideri Özgür Özel ile görüştüğü ve Sarıgül'ün CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması yönünde kentteki seçmenlerde oluşan talebin iletildiği, Özel'in de duruma sıcak baktığı öne sürüldü.

İSMİ KOCAELİ İÇİN DE GEÇTİ

Sarıgül'ün isminin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için de geçtiği bilinirken iki kent için de net bir durumun oluşmadığı belirtiliyor. CHP'nin yerel kaynaklarından alınan bilgilerde Sarıgül'ün adaylık süreciyle ilgili henüz somut bir aşamaya varılmadığı, gelişmelerin iddia aşamasında kaldığı vurgulandı.