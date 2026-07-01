CHP'de Özgür Özel İle Devam Vurgusu

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Bize oy veren CHP seçmeni, yüzde 90 üzerinde bir sayıyla bizim yanımızda ve destekliyor, Sayın Özgür Özel liderliğindeki CHP'yi istiyor. Eğer Özgür Özel liderliğinde bir CHP olmazsa, orası bu haliyle işgal halinde, butlan bir şekilde durursa Özgür Özel liderliğinde başka bir parti istiyor." dedi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında yaptıkları toplantıda gündeme, partilerine ve yol haritalarına dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 26 ildeki il başkanı, il yöneticisi ve il disiplin kurulunun görevden alındığını, 7 il başkanının tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle doğrudan disipline sevk edildiğini, 6 ilde de yeni il başkanı görevlendirildiğini açıkladığını hatırlatan Emre, "26 seçilmiş il başkanımızı antidemokratik bir şekilde görevden aldılar. Bu 26 il başkanının parti hukuku açısından suçlanabileceği hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı illerde görevden alınanların yerlerine Genel Merkez tarafından yapılan atamaları eleştiren Emre, Genel Merkez'in, çeşitli illerde il başkanlığı teklif edecek kişi bulamadığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yarın Sivas'ta eski Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katılacağını bildiren Emre, Özel'in cuma günü Kastamonu, cumartesi günü de Zonguldak'a gideceğini, pazar günü ise hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.

Emre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin önemli olduğunu vurgulayarak, "Şüphesiz ki NATO'nun Türkiye Cumhuriyeti'nde toplanması Türkiye açısından önemli bir eşiktir. Dünyaya verilecek güzel bir mesajdır. Bu yönüyle bu toplantıyı da dikkatle takip ediyor olacağız." diye konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Emre, enflasyon oranı ve açlık sınırı gözetilerek asgari ücretin acilen güncellenmesi gerektiğini savundu.

"Muhakkak bir yol bulacağız"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, "Özgür Özel liderliğinde yeni parti kurulacağına" dair iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Yaşanan olaylar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Bunun telafisi sadece bizim için değil, ülkemizin demokrasisi, hukuk devleti ve bundan sonra kararı verecek Yargıtay'ın güvenilirliği için hakikaten çok önemli. Bir an evvel karar vermesi lazım Yargıtay'ın. Burada bekleyecek hiçbir şey yok. Ayrıca her ne şart altında olursa olsun kurultay delegelerinin yarıdan bir fazlasının imzası halinde olağanüstü kurultay mecburdur. Bu da tebliğ edildi. Bunlarla ilgili bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız ama önceliğimiz bu hukuksuzluğun son bulması için sonuna kadar gayrette bulunmak. Şimdi net bir tarih vermek istemiyorum ama öyle çok uzun zaman dilimleri değil. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız."

CHP'li Emre, "Kurmayı planladığınız partinin topluma da bir mesaj vereceğini düşünürsek isim konusunda nasıl bir imaj çizmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık, şu ana kadar hiç isim konuşmadıklarını söyledi.

Özel başkanlığında yaptıkları toplantıda 3 ayrı saha araştırmasının sonuçlarını değerlendirdiklerini anlatan Emre, şunları kaydetti:

"Oradan şu çok açık çıkıyor ki bize oy veren CHP seçmeni, yüzde 90 üzerinde bir sayıyla bizim yanımızda ve destekliyor, Sayın Özgür Özel liderliğindeki CHP'yi istiyor. Eğer Özgür Özel liderliğinde bir CHP olmazsa, orası bu haliyle işgal halinde, butlan bir şekilde durursa Özgür Özel liderliğinde başka bir parti istiyor. Her iki seçeneğin de birinci parti olduğunu görüyoruz. Burası anlamlı. Demek ki bu yönetim, bu çalışma, bu dayanışma, bu birliktelik, bu mitingler, Türkiye genelinde oluşturduğumuz sinerji bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu tabloyla uyumlu bir şekilde ilerleyeceğiz."