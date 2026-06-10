CHP'den 10 Milletvekiline Kesin Çıkarma Cezası

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. - ANKARA