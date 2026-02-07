CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'den AK Parti\'ye bir transfer daha
07.02.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'den AK Parti\'ye bir transfer daha
Haber Videosu

Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçişi gündemde. Gazeteci Sinan Burhan geçişin kesinleştiğini söylerken, Savcı Sayan çarşamba gününü işaret etti.

Ankara kulislerinden gelen son iddia siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

SİNAN BURHAN: GEÇİŞ KESİNLEŞMİŞ GÖZÜKÜYOR

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullandı.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Mesut Özarslan

SAVCI SAYAN TARİH VERDİ

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yaptı. Transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" dedi.

CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Yanlış bir geçiş 73 32 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Geçsin ne olacak Halk cevabı verir 63 19 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    neye karşı bu geçişler acaba.!!! 64 16 Yanıtla
    Elisa21 Elisa21:
    VALİDENİZE 11 41
  • Elisa21 Elisa21:
    HACI ŞAKİR SABUNU GİBİ ERİYORLAR.... 22 47 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hirsizlardan kurtuluyorlar 18 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı 13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız Tır şoföründen otostop çeken gence ahlaksız teklif: Benim için yapacaksınız
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:15:00. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.