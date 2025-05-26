CHP'den Asgari Ücret ve Ara Zam Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Asgari Ücret ve Ara Zam Açıklaması

CHP\'den Asgari Ücret ve Ara Zam Açıklaması
26.05.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, işçi ve işveren sendikalarını ziyaret edecek, asgari ücret ve KOBİ desteği tekliflerini açıklayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in bu hafta TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK'i ziyaret edeceğini belirterek, "Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki "yolsuzluk soruşturması" kapsamındaki gözaltı kararlarını eleştirdi.

İBB'ye yönelik soruşturmalardaki dosya içeriğinin "boş olduğunu" ileri süren Yücel, "Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki, İBB'ye bağlı metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sayın İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının kullanılması yasaklandı. İstanbul Başsavcısının böyle bir yetkisi yok. Böyle bir talimat veremez." ifadelerini kullandı.

Yücel, İstanbul Başsavcılığının masumiyet karinesini lekelenmeme hakkını ihlal eden bu yetkisiz ve hukuksuz kararına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

HSK üyeliklerine ilişkin yapılan seçimin, "oldubittiye getirildiğini" savunan Yücel, "HSK seçimlerinde her türlü müdahale ve tepkimize rağmen ne yazık ki liyakat değil, parti aidiyeti gözetilerek bir seçim gerçekleşti." görüşünü savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nden tepki geldiğini anımsatan Yücel, Konsey'in, İmamoğlu'nun tutukluluğunu "halk iradesine karşı antidemokratik bir müdahale" olarak nitelendirdiğini aktardı.

"Ara zam konusunu masaya yatıracağız"

Yücel, partisinin bu hafta işçi ve işveren örgütlerine ziyaretler gerçekleştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ara zam konusunu masaya yatıracağız ve ara zam çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer bu hafta içerisinde TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK'i ziyaret edecek. Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin katıldığı bir televizyon programındaki asgari ücret ve ev kiraları hakkındaki sözlerini anımsatan Yücel, "Sayın Zeybekçi değil 5 bin lira, senin çıkmasından korktuğun 15 bin lira gibi rakamlara dahi kiralık ev yok." dedi.

"Bayramlaşma programımız olmayacak"

CHP'li Yücel, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin, Kurban Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenleyip düzenlemeyeceğinin sorulduğu Yücel, "Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman, 'Bayram, bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda da aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir bayramlaşma programımız olmayacak." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Deniz Yücel, Politika, Ekonomi, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Asgari Ücret ve Ara Zam Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

18:26
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:53
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:40:12. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Asgari Ücret ve Ara Zam Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.