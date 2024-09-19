CHP'den AYM'ye BOTAŞ İtirazı - Son Dakika
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Politika

CHP'den AYM'ye BOTAŞ İtirazı

CHP\'den AYM\'ye BOTAŞ İtirazı

CHP, BOTAŞ'ın Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulmasına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

19.09.2024 17:59
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CHP, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, '7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu. Başvurunun ardından AYM önünde açıklama yapan Günaydın, "Kamuoyunda 'Tasarruf Tedbirleri Paketi' adıyla bilinen ve 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan kanuni düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Söz konusu kanun, BOTAŞ'ın doğal gaz alımlarında, ayrıca BOTAŞ'ın petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarında ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yurt dışından yapacağı ithalatlarda Kamu İhale Kanunu'na uymayı zorunlu olmaktan çıkartıyor. Yani Kamu İhale Kanunu'nu BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi açısından bir istisna haline getiriyor. O halde soralım; Kamu İhale Kanunu'na uymak bu memlekette tasarrufu mu getirir, yoksa BOTAŞ ve TMO'yu Kamu İhale Kanunu'nun dışına taşımak acaba ülkenin tasarruf etmesi açısından daha mı yararlıdır? Şüphesiz öyle değil ve bu nedenle bunun iptalini istiyoruz" dedi.

'YIL SONUNA KADAR ÇOK MAAŞ UYGULAMASINA DEVAM EDECEKLER'

Kanun kapsamındaki bir diğer düzenlemenin, kamuda birden fazla maaş alan kamu görevlileriyle ilgili olduğunu belirten Günaydın, "3, 4, 5 hatta 6 maaş alıyorlar ve daha fazla maaş almaya doymuyorlar. Güya bu yasa bunu engelleyecek bir hüküm içerdi. Bunların tümünün yürürlük maddesi Resmi Gazete'de yayımlandığı gün 26 Temmuz olmasına rağmen birden fazla maaş alanlarla ilgili yürürlük maddesini bu yılın sonuna uzattılar. Başka bir deyişle, AKP'nin bir avuç yandaşı bu yıl sonuna kadar ayrıcalıklı çok maaş uygulamasına devam edebilecekler. Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa, bir yerde kamu yararı ile alakası varsa dönsünler, bu kanunu yapanlar bize söylesinler. Komisyonlarda, Genel Kurul'da çok bunun itirazını yaptık, şimdi yüksek Anayasa Mahkemesi yargısına bununla ilgili başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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