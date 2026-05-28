CHP'den birlik vurgulu bayramlaşma

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada oturabiliriz, yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim." dedi.

CHP Genel Merkezi'ni, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında sırasıyla AK Parti, DSP, DYP, BBP, Demokrat Parti, MHP ve Saadet Partisi heyetleri ziyaret etti.

Siyasi parti temsilcilerini, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın başkanlığındaki Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yer aldığı heyet ağırladı.

AK Parti ile bayramlaşma

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaretinde Kılıç, konukların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kılıç, siyasette ayrıştırıcı olmaktan öte, ülkenin ve vatandaşların sorunlarını çözmek için çabalanmasının, parlamentoda da bu konuda daha fazla bir araya gelinmesinin önemine işaret etti.

Gayelerinin, vatandaşların huzur ve refah içinde yaşaması olduğunu belirten CHP'li Kılıç, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki emekli daha çok ikramiye alabilseydi, rahat rahat kurban kesebilseydi, kadınlarımız, çocuklarımız daha huzurlu bir bayram geçirebilseydi. CHP ailesi, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politika üretmeye devam edecek. Bu uğurda Meclis'te çalışacak. Her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada oturabiliriz, yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım."

AK Parti Milletvekili Kurt, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik fırsatı verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kurt, iki partinin de Meclis'te karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştığını ifade ederek, tek gayelerinin Türkiye'ye hizmet etmek ve ülkeyi kalkındırmak olduğunu vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşı ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına değinerek, Türkiye'de dayanışma vurgusu yapan Kurt, önemli olanın memleketin sevgisini hissetmek olduğunu söyledi.

Kurt, CHP'de yeni yönetim hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz." dedi.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te büyük bir deprem felaketi atlattığını anımsatan Kurt, "Sadece Adıyaman'da 75 bin, toplamda 450 bin konut bitirilmiş. Deprem bölgesinin 3 yılda bütün yaraları sarıldı, bu kolay bir şey değil. Adıyaman'da hiçbir parti ayrımı yapmaksızın hepsine eşit yaklaşıyoruz. Talepleri olduğu zaman bize gelirler, beraber çözüm ararız. İnşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutarız, dışarıya karşı güçlü tutarız." ifadelerini kullandı.

DSP heyetinin ziyareti

CHP'ye bir sonraki ziyareti, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun başkanlığındaki heyet gerçekleştirdi.

Parti genel başkanlarının selamlarının iletilmesinin ardından Artun, "Bazı badireler atlattınız ama sanırım şu anda durum iyi." dedi.

Kılıç, buna karşılık, "CHP köklü bir parti. Parti yoluna, dayanışmayla büyüyerek halkın umudu olmaya devam edecek bundan sonra." dedi.

Yaşananlara ilişkin geçmiş olsun dileklerini ileten Artun, "İnşallah toparlanır. Büyük, köklü bir parti olması bakımından ve Atatürk'ün kurduğu bir parti olması açısından çok önemli. Halkın çok büyük bir bölümünü temsil ediyor. Bu nedenle daha mantıklı, daha doğru kararlar alınması gerekiyor. Tabii bu her iki taraf için, sizin için demiyorum. Her iki taraf için de çok önemli." diye konuştu.

Kılıç ise şunları kaydetti:

"CHP tabii çok sesli olan, demokrasinin olduğu, farklı fikirlerin bir arada olduğu bir parti. Ama sonunda bir araya gelip halkın umudu olur, vatandaşın, halkın sorunlarını dile getirir, o sorunlara çözümler üretir. Yoluna da böyle devam eder. O yüzden belli bir süre sonra arkadaşlarımızla zaten bir araya gelip toparlanıp büyüyeceğiz. İktidar yolculuğuna devam edeceğiz zaten."

DYP, BBP ve Demokrat Parti heyetleriyle bayramlaşma

CHP heyeti daha sonra Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ersin ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Külahlı'nın başkanlığındaki heyetleri de ayrı ayrı misafir etti.

MHP heyetinin CHP'ye ziyareti

Bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, CHP'ye ziyarette bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin ardından, genel başkanların selamları iletildi. MHP'li Durmaz, CHP'nin, Türkiye'nin köklü siyasi çınarlarından biri olduğunu belirterek, parti camiasının bayramını tebrik etti.

CHP heyetinden Kılıç ise bayramın, Türkiye'ye huzur, refah ve adalet getirmesini diledi. MHP'nin ülkeye uzun yıllardır değer veren köklü bir parti olduğunu belirten Kılıç, "Ortak akılla, ortak sorunlara çözümler üreterek siyaset yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Halkın sorunlarının TBMM'de çözülmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, kutuplaştırıcı dilden uzak durulması ve komşu coğrafyalardaki sıkıntılara karşı milli birliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Durmaz, Kılıç'ın değerlendirmelerine katıldığını dile getirdi. Son 30 yılda dünyadaki çatışmaların yarısından fazlasının Türkiye'nin çevresinde gerçekleştiğine dikkati çeken Durmaz, "Böyle bir zeminde kendi iç cephemizi daha güçlü hale getirmemiz, kardeşlik hukukumuzu pekiştirmemiz çok kıymetli. Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var." diye konuştu.

"Siyasi partiler düşman değildir"

CHP heyetinden Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de siyasi partilerin rakip olabileceğini ancak düşman olmadığını söyledi.

Bu nedenle ülkenin çıkarları için yeri geldiğinde birleşilebilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürkmen, bayram ziyaretlerinin de sadece nezaket görüşmesi değil, diyaloglar açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Öztürkmen, ülkenin sorunlarının çözümünde var olan sistemin yetersiz kaldığını, bu nedenle tekrar parlamenter rejime dönülmesi gerektiğini savundu.

Öztürkmen ile aynı düşüncede olmadığını ancak diyalog kapılarının açık olmasının Türkiye için kıymetli olduğunu vurgulayan Durmaz, "Umut ederiz ki birlik ve beraberliğimiz ülkemizin bahsettiğiniz sorunlarının çözümüne de çok önemli katkılar sağlayacaktır. Biz bugün ikinci ziyaretimizi de DEM Parti'ye yaptık. Konuşabilmek, görüşebilmek, bazı konularda ortak bir yaklaşımı benimseyebilmek son derece kıymetli. Herhalde demokrasinin de en önemli unsurlarından birisi bu yani." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca TBMM'de kurulan deprem araştırma komisyonlarının faaliyetleri ele alındı ve felaketler yaşanmadan önce ivedilikle tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Saadet Partisi ziyareti

Bayramlaşma dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin'in başkanlığındaki heyet de CHP'yi ziyaret etti.

Bayramlaşmada Kılıç ve Tekin, parlamenter demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde, konuklar çiçek ve çikolata getirdi, CHP'de de misafirlere çay, kahve, çikolata ve baklava ikram edildi.