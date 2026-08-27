CHP'den Çiftçi Destekleme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Çiftçi Destekleme Vurgusu

CHP\'den Çiftçi Destekleme Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Sarıbal, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekerek destek sözü verdi ve yeni bir düzen inşa edeceğiz dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçimizin, üretenin yanındayız. Çiftçimizi destekliyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Bütün bu sarmal, bütün bu bozuk düzen değişebilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, Bursa'nın Karacabey ilçesinde domates üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinerek, Ticaret Bakanlığı'nın fabrikaların domatesleri toz, toprak ve çürüme nedeniyle kabul etmediği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

'TOZU DA OLUR TOPRAĞI DA'

Sarıbal, "Domates nerede üretiliyor? Sarayda mı, apartmanda mı, dairede mi, gökyüzünde mi? Bu domatesler açık alanda ve tarlada üretiliyor. Toprağın içinde ister mekanizasyonla hasat olsun, ister elle hasat olsun mutlaka tozu da olur, toprağı da olur, taşı da olur" diye konuştu. Sarıbal, "Üreterek zarar eden çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yanında olduğumuzu açık ve net bir şekilde belirtmek isteriz" diyerek, sorunun fiyat, denetim ve iktidarın temel tarım politikalarından kaynaklandığını söyledi.

'YENİ BİR DÜZEN İNŞA EDECEĞİZ'

Son çiftçinin son arazisini satıp sistemden çıkmasıyla ülkenin bağımsızlığını kaybedeceğini söyleyen Sarıbal, "Çiftçimizin, üretenin yanındayız. Çiftçimizi destekliyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Bütün bu sarmal, bütün bu bozuk düzen değişebilir. Tek şeye ihtiyacımız var; ülkemize, insanımıza ve elbette kendimize güveneceğiz. Bu ülkede halktan yana, demokrasiden yana, üretenden yana, toprağımızdan yana, güneşimizden yana yeni bir düzeni hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Çiftçi Destekleme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Trafik eşkıyaları dehşet saçtı Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar Trafik eşkıyaları dehşet saçtı! Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar
26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu 26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi
Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 14:15:12. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Çiftçi Destekleme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement