CHP'den Enerji Yasasına Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'den Enerji Yasasına Tepki

02.07.2025 15:49
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Ali Mahir Başarır, enerji yasasına karşı çıkarak zeytin ağaçlarını koruma çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili, Bu yasayı yırtıp atın, hatta teşebbüs bile etmeyin; çünkü yaşlanmayan, kurumayan dünyadaki tek ağaç belki de. Yaşlandıkça da güzelleşen zeytin ağaçlarının yerini değiştirmeyin, sökmeyin, çiftçiye dokunmayın dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin, AKP'nin kirli operasyonlarından bir tanesi dün İzmir'de yapıldı. 157 bürokrat, İl Başkanımız, Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Üzülerek söylüyorum; bu eski Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in gözaltına alınma görüntüsü, sabah saat 06.00 sularında emniyet araçlarının dron ile çekilmiş görüntüsü. Çünkü onlara göre bunların servis edilmesi gerekiyor. Bu görüntüleri niye gösteriyorum Emniyet büyük bir organize suç örgütü ya da uyuşturucu çetesine bir operasyon yapıyor, hayır tamamen düzmece bir soruşturmayla CHP'ye bir operasyon yapılıyor. Utanmadan, sıkılmadan bu görüntüleri alıyorlar ve bugün medyaya servis ediyorlar. Bu görüntüleri basının çekme şansı yok, bunu ancak emniyet alabilir. Peki neden Bizi toplum nezdinde küçük düşürecekler. Küçük düşen birisi varsa AKP iktidarıdır. Soruşturmaların sebebi algı yaratmaktır. Bunları gören de her sokakta toplumu zehirleyen, uyuşturucu satan çetelerle mücadele eder sanır. Motosikletlerle insanları sokakta öldüren çeteleri kurutmak için operasyon yaptıklarını sanır ifadelerini kullandı.

'TEMİZ ENERJİYİ HEP BERABER SAĞLAYABİLİRİZ'

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı duracaklarını belirten Başarır, CHP 86 milyonun partisi, bizler de 86 milyonun vekiliyiz ama aynı zamanda denizin, doğanın, derenin, ağacın hatta karıncanın da biz Türkiye'nin tüm güzelliklerinin milletvekiliyiz. O yüzden öncelikle bu yasanın derhal geri çekilmesini gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Eğer çekilmezse CHP grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz. Ben 86 milyonun önünde bu yürekli çiftçilerimizi yanıma davet ediyorum. Sizler de artık Türkiye'deki 300-400 tane şirketin vekili olmayı bırakıp, Türkiye'nin vekili olun. O yüzden bu yasayı yırtıp atın, hatta teşebbüs bile etmeyin; çünkü yaşlanmayan, kurumayan dünyadaki tek ağaç belki de. Yaşlandıkça da güzelleşen zeytin ağaçlarının yerini değiştirmeyin, sökmeyin, çiftçiye dokunmayın. Temiz enerjiyi hep beraber sağlayabiliriz, üretebiliriz, o potansiyel Türkiye'de var. Zeytini çürüterek, keserek, yerini değiştirerek enerji sağlamayın diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Politika, Ekonomi, Zeytin, Enerji, Tarım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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