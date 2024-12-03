CHP'den Engelliler Bakanlığı Müjdesi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güçlü bir bütçesi olan icracı bir 'engelliler bakanlığı', iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın başlangıcında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İrade Engel Tanımaz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'nda dereceye girenleri kürsüye davet ederek, kupalarını takdim etti.

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi kürsüye davet eden Özel, "Türkiye İttifakı" ile son yerel seçimlerde birinci parti olduklarını; CHP'yi her zaman baba evi olarak nitelendirdiklerini söyledi. Özgür Özel, Ümit Özlale'ye parti rozetini taktı.

Özlale ile CHP'nin hem ekonomi takımının hem de İzmir'deki temsil gücünün daha da arttığını ifade eden Özel, "Ailemiz büyümeye devam ediyor. Baba evine katılımlar devam ediyor. Bundan sonra da baba evine gelenlerin arttığını ve CHP'nin güçlenerek, büyüyerek kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Özel, engellilerle dün yemekte bir araya gelerek sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Devletin engellilerle ilgili istatistikleri doğru tutmadığını savunan Özel, "Çünkü engellilere yapılan yardımları bir lütuf, oy alma aracı halinde kullandığını üzüntüyle takip ediyoruz. Verdikleri bir istatistiğe göre, 4 milyon 882 bin engellimiz var, TÜİK 5 milyon 841 bin diyor ama STK'ler, engellilerin kuruluşları rakamın 10 milyona yakın olduğunu söylüyorlar. Doğru düzgün istatistik tutmayan, şeffafça paylaşmayan, engellinin sayısında engelli dernekleriyle bile uyuşmayan bir anlayış yönetiyor maalesef ülkeyi." ifadelerini kullandı.

"Tüm engelleri kaldırmak için onlarla birlikte çalışacağız"

En düşük engelli aylığının 2 bin 800 lira olduğunu, en fazla desteğin de ancak 5 bin liraya kadar çıktığını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, 12 bin 500 lira ile 17 bin lira ile geçinmenin sefalet olduğunu anlatırken, birileri engellilerin 2 bin 800 lira ile dezavantajlarını ortadan kaldırıldıklarını iddia ediyor. Ne yanlışlar yaptıklarının üzerinde hep durduk, bundan sonra biz neler yapacağımızı söylüyoruz. Dün tüm engellilerimizle konuşurken de ifade ettim; güçlü bir bütçesi olan icracı bir 'engelliler bakanlığı', iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek. Engellilerin bağımsız bireyler olduğu, yardım değil hak talep ettiklerini bilerek tüm adımlarımızı buna göre atacağız. Engellilerin eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişiminde önlerine konan tüm engelleri kaldırmak için onlarla birlikte çalışacağız."

CHP'nin iktidarında engelli maaşının ve engellilere evde bakım desteğinin net asgari ücret tutarında olacağını; Engelliler Haftası'nda tüm engellilere yılda bir kez asgari ücret tutarında seyyanen ödeme yapacaklarını söyleyen Özel, ayrıca atama bekleyen engelli öğretmenlere ilişkin süreci de yakından takip edeceğini bildirdi.

Özgür Özel, partisinin 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik etti, 3 yıl boyunca görevi yürüten Gençosman Killik ve ekibine teşekkür etti.

"Sömürüyü değil, emeği savunuyoruz"

Özgür Özel, 4 Aralık'ın, Dünya Madenciler Günü olduğunu anımsatarak, bu günün, Türkiye'de, Almanya ve Fransa'daki gibi büyük kutlamalar ve coşkuyla değil, "boyunlar bükük ve taziye tadında" geçtiğini savundu.

Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'deki madenlerde yıllardır ölümlü kazalar olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim topraklarımızda maalesef 'Bu mesleğin fıtratında ölüm var.' lafı artık klişeleştirilmeye çalışılıyor. Ömrüm buna itirazla geçti. Hans'ın fıtratında olmayanın, Hasan'ın fıtratında olmayacağını, ülkedeki bütün madenlerde yaşanan bu kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu ama bunun bir sermaye ve işletme mantığıyla değil, Anayasa ile güvence altında bulunan ve özelleştirilmesi yasak olan ancak 'redevans veya işletme hakkı' diyerek özelleştirilen madenlerin kar hırsı ve üretim baskısı yüzünden olduğunu hep söylemeye çalıştım, söylemeye de devam edeceğim. Ama şunu bilin ki, 2002'den bugüne kadar AK Parti döneminde, 2 bin 79 madenci hayatı kaybetti. Biz hep Soma'yı biliyoruz ama AK Parti döneminde 6 tane Soma yaşadık."

Çeşitli kentlerde madenlerde yaşanan ölümlü kazalara değinen Özel, maden işçilerinin örgütlenmekten başka çarelerinin olmadığını belirtti.

"Madenciler teker teker ölürlerse haklarını alamıyorlar, hep birlikte öldüklerinde sesleri duyuluyor. Ölürken bile kalabalık olmanın, birlikte olmanın bir karşılığının olduğu acımasız toprakların üzerinde yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Özel, "Onun için Dünya Madenciler Günü'nde bütün madencilere ve emekçilere diyorum; en kötü örgüt, örgütsüzlükten iyidir. Örgütlenin, sendikalı olun, mücadele edin, haklarınızı arayın ve savunun. Ölümü değil, yaşamı savunuyoruz; sömürüyü değil, emeği savunuyoruz." şeklinde konuştu.

Özel, bir soruşturma kapsamında tutuklanan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'a destek vererek, "Remzi Çalışkan Başkanımızı da bu kumpasta tutukladılar. Buradan tüm emekçilere, sendikalı işçilere ve onları şahsında Remzi Çalışkan'a selam olsun. Remzi Çalışkan yalnız değildir, hepimiz arkasındayız." dedi.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret ettiğini anlatan Özel, Özer'in büyük bir mücadele verdiğini de söyledi.

(Sürecek)