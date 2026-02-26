CHP\'den Filistin ve Kutuplaşma Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz CHP olarak, 1970'lerin başından beri Filistin meselesinde, Filistin'in birliği, bütünlüğü ve özgürlüğü ile Doğu Kudüs'te iki devletli bir yapının savunulmasını ve bağımsız Filistin için yürütülen mücadeleye hem diplomatik hem de insani desteği sağlayan bir partiyiz." dedi.

Özel, partisinin Ankara il örgütünün Çankaya Belediyesinin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, milletin CHP'li belediye başkanlarına gösterdiği teveccühün görmezden gelindiğini savundu.

Ülkede bir kutuplaşma yaratmaya ve ramazandaki duyguları suistimal etmeye çalışanlar olduğunu ileri süren Özel, "Bir yandan kendi siyasi ciddiyetimizi, bizi var eden değerleri, Cumhuriyeti, onun en sağlam kolonlarını gözümüz gibi korumak, bir yandan da buradaki çatışma alanından siyasi çıkar bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak durumundayız." diye konuştu.

Özel, CHP'lilerin Anadolu'nun bütün renklerini, inançlarını, mezheplerini ve yaşam biçimlerini içinde barındıran, ülkenin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinde birleşen kocaman bir aile olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel, "Biz, Türkiye olarak biriz, beraberiz. Ülkemizle, vatanımızla, milletimizle, bayrağımızla, Atatürk'ümüzle birlikte bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yüzde 90-95'i olarak, bu büyük aile olarak aramıza nifak sokmaya çalışanlara, farklılıklardan kavga çıkarmaya çalışanlara, sürtüşmeden tansiyon, tansiyondan siyasi nema çıkarmaya çalışanlara karşı biz birbirimizi seviyoruz ve hep birlikte çok güzel günlere omuz omuza, kol kola yürümeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de yaşanan gelişmelere vurgu yapan Özel, "Biz CHP olarak, 1970'lerin başından beri Filistin meselesinde, Filistin'in birliği, bütünlüğü ve özgürlüğü ile Doğu Kudüs'te iki devletli bir yapının savunulmasını ve bağımsız Filistin için yürütülen mücadeleye hem diplomatik hem de insani desteği sağlayan bir partiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, İsrail'in Filistin'de büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Buna, dünya da Türkiye de vermesi gereken en sert reaksiyonu doğru zamanda vermedi. Ortaya çıkan tabloda kimse masum değil." görüşünü paylaştı.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na dair düşüncelerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Aklı başında, gerçek Filistin dostu, Amerika'dan korkmayan, birtakım çıkar ilişkileri içinde olmayan ülkeler bu işe mesafe koydular. Maalesef Türkiye, Trump'ın, 'Başkanı ben olacağım' dediği bu yapıya dahil oldu. O yapı Gazze'den Filistinlileri sürecek, oraya oteller ve kumarhaneler dikecek, hidrokarbonları da Trump'a verecek planın yönetim yapısıdır."