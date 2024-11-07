CHP'den İç Güvenlik Teklifine Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'den İç Güvenlik Teklifine Tepki

CHP'li Tüzün, iç güvenlik düzenlemesine bazı maddelere destek verirken 4 maddeyi eleştirdi.

07.11.2024 15:17
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinde yer alan bazı maddelere destek vereceklerini belirterek, karşı oldukları 4 maddenin düzenlemeden çıkarılmasını istedi.

Tüzün, İçişleri ve Adalet komisyonlarının üyesi CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Komisyonunda bugün görüşülecek Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Toplam 46 maddeden oluşan teklifin, 18 farklı kanunda düzenleme veya değişiklik öngördüğünü; birbiriyle ilgisi ve alakası olmayan konuların bir araya getirilip hazırlandığını söyleyen Tüzün, iki gün önce İçişleri Komisyonu üyelerine gönderildiği için teklifi detaylı inceleyemediklerini, hem usul hem de içeriğe yönelik hazırlık ve değerlendirme yapma imkanlarının çok kısıtlandığını anlattı.

Teklifteki 13 maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelere yönelik olduğunu belirten Tüzün, şöyle devam etti:

"AKP iktidarının düzenli ve nitelikli bir kanun hazırlamadığının en somut örneği, bu tekliftedir. Özellikle birinci, ikinci, üçüncü, 31'inci ve 44'üncü madde açıkça Anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kaymakamlık sınavına giriş için aranan adayların mezun olabileceği bölümlere ilişkin düzenlemeyi içeren madde, kaymakamlık sistemini kökten etkileyecek, bazı bölümlerden mezun olanlar bu sınavla kaymakam olabileceklerdir. Ayrıca 3 yıl kaymakamlık yapmış olanlardan Cumhurbaşkanınca üst kademe kadrolara atananların hizmet süreleri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına geçmiş sayılacak. Bu madde kurum içi deneyim sistemini bozacak."

Tüzün, teklifteki en önemli düzenlemenin, mülkiye müfettişlerinin atanma koşulları ile görev ve yetkilerine yönelik olduğunu savunarak, "Mülkiye müfettişlerine mahkeme kararı olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını ve hizmetlerini aksatabilecek yetki verilmektedir. CMK'de savcıya verilmeyen yetki, bu maddeyle müfettişe verilmek istenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin düzenlemede yer alan bazı olumlu bulduğu maddelere destek vereceğini bildiren Tüzün, karşı oldukları 4 maddenin tekliften çıkarılması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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