CHP'den İfade Özgürlüğü Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den İfade Özgürlüğü Raporu

CHP\'den İfade Özgürlüğü Raporu
14.02.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleleri raporla açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin hazırladığı, 'İfade Özgürlüğü Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Gökçen, "Rapordaki tespitler şu şekildedir; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahaleler sürmektedir. Bu müdahaleler yalnızca yargılamanın yöneldiği kişileri hedef almamakta; gerçekliğin konuşulmasını ve halkın doğru bilgiye erişerek görüşünü özgürce oluşturmasını engellemeyi amaçlamaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Gökçen, partisinin 2026 yılı ocak ayı için hazırladığı İfade Özgürlüğü Raporu'nu paylaşarak, "Raporumuz 5 bölümden oluşuyor; eleştirilerin ve gazetecilik faaliyetinin hakaret olarak değerlendirilmesi, halkın haber alma hakkının önünde bir engel olarak erişim engellemeleri, anayasal protesto hakkının hedef alınması, sansür kurumu olarak RTÜK, dezenformasyon değil 'Hakikatle Mücadele Kanunu'. Bu başlıklarda ele aldığımız rapordaki tespitler şu şekildedir; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahaleler sürmektedir. Bu müdahaleler yalnızca yargılamanın yöneldiği kişileri hedef almamakta; gerçekliğin konuşulmasını ve halkın doğru bilgiye erişerek görüşünü özgürce oluşturmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Kimsenin hakkını korumak için örgütlenememesi, iktidarı ve düzeni eleştirememesi, herkese sıra gelebileceği duygusunun yayılması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ilgili yargılamalar yalnızca Erdoğan'ı değil, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları ve AKP'li siyasetçileri de eleştirilere karşı korumaktadır. 'Korkma duruşmayı TRT'de canlı yayınla' ifadeleri Cumhurbaşkanına hakaret olarak görülmüş ve gözaltı kararı verilmiş" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEMELER TBMM'NİN YETKİSİNDEDİR'

Gökçen ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün katıldığı televizyon programını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesiyle ilgili sözlerini hatırlatarak, "Akın Gürlek ayrıca 'Adalet Hattı' kurulması ve infaz düzenlemelerine dair bazı çalışmaların olduğunu söyledi. Akın Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını tanımadığını daha net ifade edemezdi. Yasal düzenlemeler Adalet Bakanlığı'nın değil, TBMM'nin yetkisindedir. Bir savcı, kimin kimi şikayet ettiği hakkında yalan bilgilere başvurarak açıklamalar yapıyorsa ve Adalet Bakanlığı görevine atanıyorsa burada adalet yoktur. Akın Gürlek, 'Alo Adalet Hattı'ndan bahsediyor ve avukatların müvekkilleri ile görüşme hakkının kısıtlanmasından bahsediyor. Aslında Akın Gürlek şunu söylüyor; 'Ekrem İmamoğlu'nun sesini, görüntüsünü, afişini, sosyal medyasını yasakladık ama onun halkla olan bağını koparamadık' diyor. O zaman tüm tutukluların avukatları ile görüşme hakkını elinden alma pahasına Ekrem İmamoğlu'nu bir de buradan engellemek istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gökçe Gökçen, Politika, Gökçen, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İfade Özgürlüğü Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli
Volkan Konak’ın eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan paylaşım
Tedesco’dan Milan Skriniar’a özel görev Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:02:27. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den İfade Özgürlüğü Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.