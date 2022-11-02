Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın TDP'ye üye yapıldığı ortaya çıktı! Sarıgül'den ziyaret gecikmedi - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın TDP'ye üye yapıldığı ortaya çıktı! Sarıgül'den ziyaret gecikmedi

02.11.2022 21:29

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kilis'ten Türkiye Değişim Partisi üyesi yapıldığı ortaya çıktı. Özcan, "Ben bağımsızım zannederken Türkiye Değişim Partisi'nin Bolu Belediye Başkanıymışım" derken, Bolu'ya giderek Özcan'ı ziyaret eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Tanju başkanımızın partimizde olması, bizimle beraber olması tabii ki bizim için son derece değerlidir ancak kendisinin böyle bir müracaatı bu aşamada yoktur" dedi.

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Türkiye Değişim Partisi'ne (TDP) üye yapıldığı ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi'nden bir yetkilinin kendisini aramasıyla başka bir partiye üye yapıldığını öğrenen Özcan, detayları konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

"TDP'NİN BOLU BELEDİYE BAŞKANIYMIŞIM"

e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulaması yaptığını, 2022 yılının ikinci döneminde Kilis'ten TDP üyesi yapıldığını gördüğünü belirten Özcan, "Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi beni 1 yıllığına ihraç etti. 1 yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimin de silinmesi anlamına geliyor bu. Dün itibariyle bu süreci takip eden genel merkezden bir kardeşim beni aradı. CHP'den üyeliğim düşmüş mü diye kontrol ederken, 'Abi senin bir başka partiye üyeliğin görünüyor' dedi. 'Nasıl yani' dedim. 'Onu ben göremiyorum' dedi. 'E-Devlet'ten girip bakarsan görürsün' dedi. Ben de bu uyarı üzerine E-Devlet'e girdim. Ben 2022 yılının ikinci yarısında Türkiye Değişim Partisi'ne Kilis'ten üye olmuşum ve aktif üyeymişim. Ben bağımsızım zannederken Türkiye Değişim Partisi'nin Bolu Belediye Başkanıymışım" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Olayı yargıya taşıdıklarını söyleyen Özcan, "Türkiye Değişim Partisinin yetkilileri beni aradı. Genel Başkan Yardımcıları, Kilis İl Başkanı aradı, kısa bir süre önce istifa etmiş. 'Lütfen suç duyurusunda bulunun, biz kesinlikle böyle bir şey yapmadık' dedi. Bununla ilgili avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Ben gerekli incelemenin derhal ve ivedilikle yapılmasını bekliyorum" dedi.

TDP LİDERİNDEN TANJU ÖZCAN'A ZİYARET

Gelişmelerin ardından TDP Lideri Mustafa Sarıgül Bolu'ya gitti. Özcan'ı makamında ziyaret eden Sarıgül Bolu'ya gelmelerinin nedeninin bir yanlışlığı ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Parti tüzüklerine göre bir belediye başkanı ve milletvekilinin partilerine üye olması için genel merkeze müracaatta bulunması gerektiğini kaydeden Sarıgül, "İlçelerden bu üyelik, tüzük gereği yapılamıyor. Sadece o belediye başkanımızın ve milletvekili arkadaşımızın genel merkeze müracaat etmesi lazım. Bu tüzüğümüzün 18. maddesi. Dolayısıyla bizim ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın bir belediye başkanımızı partimize kaydetme yetkisi tüzüğümüze göre yok" diye konuştu.

"ÖZCAN'IN PARTİMİZE MÜRACAATI YOK"

Özcan'ın Türk siyaseti için renkli ve tecrübeli bir isim olduğunu söyleyen Sarıgül, "Tanju başkanımızın partimizde olması, bizimle beraber olması tabii ki bizim için son derece değerlidir ancak kendisinin böyle bir müracaatı bu aşamada yoktur" şeklinde konuştu.

"GEÇİCİ İHRAÇ SÜRECİ YAŞIYORUM"

Sarıgül'e teşekkür eden Özcan zor durumda kaldığını belirterek, ""Geçici ihraç süreci yaşıyorum. Bu süreç içerisinde herhangi bir parti değişikliği yapmayacağımı, CHP'de kalıp mücadele etmeye devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmıştım" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın TDP'ye üye yapıldığı ortaya çıktı! Sarıgül'den ziyaret gecikmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın TDP'ye üye yapıldığı ortaya çıktı! Sarıgül'den ziyaret gecikmedi - Son Dakika
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