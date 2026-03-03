CHP'den İsrail'deki Gazeteci Gözaltısına Tepki - Son Dakika
CHP'den İsrail'deki Gazeteci Gözaltısına Tepki

03.03.2026 17:39
Özgür Özel, İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecileri kınadı, hukuksuz uygulamanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

ÖZEL: BU HUKUKSUZ UYGULAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman ile ilgili açıklama yaptı. Özel, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz. Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz. Bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için Dışişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalı, tedbirleri almalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

