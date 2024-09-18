CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Politika

CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

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CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği ve yoluna bağımsız devam edeceği iddiası kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı basın yayın organlarında da yer alan istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" dedi.

18.09.2024 07:56  Güncelleme: 08:27
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Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etmişti. Yavaş'ın Tüzük Kurultayı'ndaki tepkisinin ardından CHP'den ayrılacağı iddia edildi.

MAKALE İLE ORTAYA ÇIKTI

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığına dair bir yazı yazdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'den ayrılarak 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını iddialarını yazan Şahin'e, Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

"YALANLA UĞRAŞACAK VAKTİM YOK"

Mansur Yavaş Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP ile köprüleri attığı iddialarını yalanladı.

CHP\'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Turgut:
    ....Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz aga 117 103 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adam gibi adam mansur başkan yalan söylemez 94 49 Yanıtla
  • Ramo:
    dümen 41 23 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Adamida bozacaklar 18 11 Yanıtla
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