CHP\'den Komisyona Eşit Temsil Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun işleyişinde demokrasi istemenin en doğal hakları olduğunu belirterek, "O yüzden komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili bir ağızdan bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK toplantısı sürerken basın toplantısı düzenleyen Yücel, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde süren orman yangınları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Orman yangınlarına karşı yeterli önlemlerin alınmadığını savunan Yücel, "Dünyada pek çok ülke, su atma kapasitesi yüksek uçaklarla, atıldıktan sonra suyun hızlı buharlaşmasını önleyecek formüllerle yangınlara müdahale ediyor. Bizim ülkemizde ise de ormanları korumak için ayrılan bütçenin kullanılmasına izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulacak komisyon için CHP'nin üye belirleyip belirlemeyeceği konusunun MYK gündeminde yer aldığını aktaran Yücel, "CHP olarak kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Millet, milletvekillerini çalışsınlar diye görevlendiriyor. Elbette gireceğiz. Ama 'Adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız' gibi bir işin içinde de olmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, komisyonla ilgili ya eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini açıkça ifade etti." diye konuştu.

Komisyondan, Türkiye'ye etkili ve müspet katkılar sağlayacak kararlar alınmasının beklendiğini dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Bu komisyonun işleyişinde demokrasi istemek en doğal hakkımız. O yüzden komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili bir ağızdan bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim. O komisyonda, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP'dir. CHP'nin olduğu yerde üniter devlet tartışılmaz. CHP'nin olduğu yerde Anayasa değişikliği tartışılmaz. O komisyonda CHP varsa, kimse korkmasın. Asıl o komisyonda, CHP'nin olmaması risktir. CHP, komisyonla ilgili, herkesin duyduğu birtakım endişelerle ilgili denetim ve itiraz görevi görecektir. Ancak şunun da altını çizelim, 'Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi' ya da 'Doğu'da barış, İstanbul'da savaş... Yeni düşman CHP.' Böyle bir yaklaşıma da izin vermeyiz, böyle bir oyunun parçası da olmayız."

"Bizim için önemli olan ilkeler ve prensiplerdir"

CHP Sözcüsü Yücel, bir basın mensubunun, komisyonda CHP'yi hangi üyelerin temsil edeceğini sorması üzerine şunları ifade etti:

"Bizim için önemli olan komisyonda kimlerin görev alacağı değil, ilkeler ve prensiplerdir. Demokrasi ve Adalet Komisyonu adı altında uzun süredir çalışan bir komisyonumuz var. O komisyonda görev alan arkadaşlarımızdan katılacaklar olabilir, dışarıdan katılacaklar olabilir. Bizim için önemli olan şu anda komisyonun işleyiş biçimi, temsil oranı ve karar alma sürecidir. CHP'nin bu konudaki hassasiyetleri giderilirse, komisyonda görev alacak çok sayıda nitelikli arkadaşımız vardır. Bir şekilde onların görevlendirmeleri yapılır."