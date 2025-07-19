CHP'den LGS Sürecine Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

CHP'den LGS Sürecine Sert Eleştiri

CHP\'den LGS Sürecine Sert Eleştiri
19.07.2025 17:51
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Suat Özçağdaş, LGS sınavında yaşanan sorunlara dikkat çekti, Bakanlığı dezenformasyonla suçladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili, "Başka iddialar ve konular ile sizi kaçtığınız yere kadar kovalamaya devam edeceğim. Çünkü siz 963 bin 142 çocuğumuzun bu ülkeye, devlete ve millete, geleceğe güvenini zedeletmem size, hayallerini çaldırtmam" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, LGS kapsamındaki merkezi sınav ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na sorular yönelttiğini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti. Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığı günlerdir bir dezenformasyon süreci yürütüyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden bazı yayınlar yapıyor. 'İddialar ve gerçekler' ismini koymuşlar. Üzerinde Genel Müdürlüğün hazırladığına dair bir ibare yok. Önce 4 iddiayla ilgili cevaplar vardı. Şimdi ise 8 iddia ile ilgili cevaplar var. Bu logosuz yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden yayınlanıyor ve okul müdürlüğü aracılığıyla öğretmenlere, öğretmenlerden velilere, kantincilerden temizlik görevlilerine, idari personelden merkez personeline kadar herkese bunun yayınlanması talimatı veriliyor. Böylesi bir zavallılık ve trol kafa Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca iddiaları dile getirdiğini kaydeden Özçağdaş, "Kullandığım dile dikkat ediyorum. Hiçbir zaman tam puan alan öğrencileri hedef göstermedim. Tam tersine masumiyet karinesi çerçevesinde, 'çok emek harcadılar, çaba gösterdiler bu çocuklar üzerinden tartışmayalım' dedim. 'İmam-hatip okulu, fen lisesi, Anadolu lisesi üzerinden tartışmayalım' dedim. Bu iktidarın en büyük numarası toplumu kutuplaştırmak. Buradan AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen partilerin seçmenlerine, oy vermeyen tüm yurttaşlara sesleniyorum; sizi asla bölmelerine izin vermeyin. Başka iddialar ve konular ile sizi kaçtığınız yere kadar kovalamaya devam edeceğim. Çünkü siz 963 bin 142 çocuğumuzun bu ülkeye, devlete ve millete, geleceğe güvenini zedeletmem size, hayallerini çaldırtmam. Genel Başkanımız Özgür Özel ve milletvekillerimizle birlikte bunun peşinde olmaya devam edeceğiz. Birazcık onurunuz varsa istifa mı ediyorsunuz, affınızı mı istiyorsunuz? Gereğini yapın" dedi.

Kaynak: DHA

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