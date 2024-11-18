CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Suç Duyurusu - Son Dakika
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Politika

CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Suç Duyurusu

CHP\'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'e Suç Duyurusu

CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik ile ilgili sözleri nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

18.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında, laiklik ile ilgili sözleri nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Umut Akdoğan'ın yer aldığı heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinin verilmesi öncesinde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. CHP'li Özçağdaş; Bakan Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8'inci Olağan Kongresi'nde laiklik üzerine yaptığı açıklamayı okudu. Özçağdaş, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı sıfatına haiz Yusuf Tekin, tarihi gerçeklikleri çarpıtan, tümüyle Cumhuriyet devrimlerini aşağılayan, Anayasa'yı ihlal eden, bakan olurken TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı yemine aykırı bulunan, gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halk kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemiştir. Anayasamızda da yer alan laiklik, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 temel ilkesinden biridir. Laiklik en kısa ve geniş anlamıyla devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla, mantığa ve bilime dayandırılması olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte laiklik, vatandaşların din ve vicdan hürriyetine sahip çıkmayı, inançları doğrultusunda diledikleri ibadetleri yapmayı, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla hiçbir ibadetin ya da dini törenin sorgulanmaması ve engellenmemesini düzenleyen bir ilke olarak karşımızda durmaktadır. Laiklik, her ne kadar anlam olarak din ile devlet arasındaki etkileşime ilişkin bir kavram olsa da Cumhuriyet modernleşmesini yürüten kadrolar açısından sekülerizmi mümkün kılmak için gereklidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Suç Duyurusu - Son Dakika

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