CHP'den ortalığı karıştıracak bir seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik - Son Dakika
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CHP'den ortalığı karıştıracak bir seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik

02.05.2023 12:12

Türkiye 12 gün sonra yapılacak seçimlere kilitlenirken, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek gündem yaratacak bir iddiada bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu öne süren Erkek, "Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın" dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim gündemine dair CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"SEÇİM TAKİP MODÜLÜ OLUŞTURULMASI TALEP EDİLİYOR"

Erkek, seçimler için İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettiklerini iddia ederek, "İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek" dedi.

CHP'li Erkek'ten tartışma yaratacak seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek.

"BUNU İLK KEZ BİR SEÇİMDE YAŞIYORUZ"

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş. İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı yazıyla bir seçim takip modülü oluşturulmasını talep ediyor. Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arası olanlarda en az 5, 100 bin üstü olanlarda en az 10 personel görevlendirilecek.

"GÖREVLİLERİ UYARIYORUZ, BU KANUNSUZ EMRE UYMAYIN"

İçişleri Bakanı bir suç işleri bakanı gibi davranmaya devam ediyor. YSK karşısında İçişleri Bakanlığı'nı, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyup paralel bir yapı kurmuş. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın. Soylu 14 Mayıs için Batı'nın siyasi darbesi demişti, gerçekten artık akıllarını kaybettiler. Halkın üstünde hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz'un finansörü dedikleri BAE'ye koşa koşa nasıl gittiklerini biliyoruz. İçişleri Bakanlığı, YSK'ya paralel bir seçim takip sistemini neden kurmuş? İşte gerçek beka sorunu budur."

YORUMLAR (15)
  • Fikri : İllet ittifakının içindede HDP yi tespit etti millet.. CHP HDP parallel yapısını.. Cevap Yaz 26 33 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Hizbullahla aranız nasıl? şu Türk bayragından rahatsız olan partiyle iyimi paralel yapınız? Hdp size destek verseydi sesiniz cıkmazdı dimi nasıl bir zihniyetiniz var sizinya 13 7 Yayından Kaldır
  • Hikmet Kökçan: Pkk Amerika gelecek ekmek gelmesin Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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CHP'den tartışma yaratacak seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik CHP'den tartışma yaratacak seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Muharrem Erkek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den ortalığı karıştıracak bir seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den ortalığı karıştıracak bir seçim iddiası: İçişleri Bakanlığı içinde paralel bir yapı tespit ettik - Son Dakika
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