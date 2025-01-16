CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

Geniş Video İzle

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından acil eylem çağrısında bulunarak tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı.

16.01.2025 23:19  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

CHP'DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Gelişmenin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından acil eylem çağrısında bulunarak tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıyoruz! Tüm örgütümüzü Beşiktaş Belediyesi önüne dayanışmaya çağırıyoruz."

CHP'den Rıza Akpolat'ın tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
CHP\'den Rıza Akpolat\'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Cem Aydın, Beşiktaş, Politika, Gençlik, 3-sayfa, Gündem, Aydın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mustafa Yildiz:
    CHP Demek Yolsuzluk Rüşvet Pislik Demek 133 81 Yanıtla
    Sinan K:
    Ne kadar boş adam olduğun belli hep aynı yorum.ve sürekli.burdasin ama bu millet görüyor kim.ne yapıyorsa 1 2
  • Ceylan Koyuncu:
    chp yolsuzluğa destek mitingi yapacakmış yuh diyorum 155 37 Yanıtla
  • Cemil Aktaş:
    ulan tüm CHP li toplansa ne yazar boş karavana 121 37 Yanıtla
    Hakan Şahin:
    meee 0 1
    Serkan Yalçın:
    akkoyun yalamaya devam et 0 0
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    halkı sokağa dökerek değil de avukatlarinizla mahkemede savunmanız daha doğru olmaz mı. 100 28 Yanıtla
    Murat Kılıç:
    adaletin olmadığı ülkede mi 2 2
    Serkan Yalçın:
    siz alışmışsiniz benimkinide yala hadi memeememememe 0 0
  • Sk 06:
    aksığırlar 128 milyar nerede mallar onu sorgulamaz Yunan tohumları 45 79 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:19:30. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.