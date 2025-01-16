CHP\'den Rıza Akpolat\'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı

Politika

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"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

CHP'DEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Gelişmenin ardından CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından acil eylem çağrısında bulunarak tüm CHP örgütlerini tepki için Beşiktaş Belediyesi önüne çağırdı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi ve millet iradesine sahip çıkıyoruz! Tüm örgütümüzü Beşiktaş Belediyesi önüne dayanışmaya çağırıyoruz."