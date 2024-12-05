CHP'den Suriye'ye Göç Dalgası Uyarısı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Suriye'ye Göç Dalgası Uyarısı

CHP\'den Suriye\'ye Göç Dalgası Uyarısı

CHP'li Bakan, Türkiye'ye yeni göç dalgası gelmemesi için iktidarla işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

05.12.2024 16:21
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgası gelmemesi noktasında iktidarla her türlü işbirliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Murat Bakan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırındaki mahallelerde ziyaretler ve incelemeler yaptıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı önüne gitti.

Burada basın açıklaması yapan Bakan, Suriye'de uzun zaman sonra tekrar yükselen bir savaş olduğunu ifade etti.

Cilvegözü'nün diğer tarafının İdlib olduğunu anımsatan Bakan, "Bizim buradaki maksadımız Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor çözmek değil, Suriye'de olan biteni temkinli bir şekilde takip ediyoruz. Önceliğimiz, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması, karşımızda tek bir muhatabın olması." dedi.

Bakan, Suriye'de yaşanan istikrarsızlığın ve tekrar alevlenen savaşın, Türkiye için güvenlik riskleri barındırdığını dile getirdi.

CHP Göç Politikaları Kurulu olarak daha önce Van'a gittiklerini ve oradaki sınır köylerini gezdiklerini hatırlatan Bakan, şimdi de Suriye sınırında olduklarını belirterek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçip ülkesine giden Suriyeli görmediklerini, aksine Türkiye'ye yeni bir göç riski olduğunu ifade etti.

"Mehmetçiğin güvenliği birinci önceliğimiz"

Murat Bakan, ciddi bir Suriyeli nüfus varken yeni bir göç dalgasını Türkiye'nin kaldıramayacağını anlatarak, "Türkiye'ye yeni bir göç dalgası gelmemesi noktasında, iktidarla da her türlü işbirliğini, ana muhalefet partisi ve aynı zamanda son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olarak yapmaya hazırız." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bakan, "Şu an ulusal güvenliğimiz bakımından Suriye sınırı içinde bulunması gereken askerimizin, Mehmetçiğin güvenliği birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz, ulusal güvenliği tehdit edecek bir süreç gelişmemesi. Üçüncü olarak da yeni bir göç dalgasına maruz kalmamak, bunun için buraya geldik." dedi.

Kaynak: AA

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