CHP'den TÜİK Enflasyon Verilerine Eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine ilişkin "Sokakta hissedilen enflasyonla; emeklinin, işçinin ve memurun yaşadıklarıyla TÜİK'in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır." ifadesini kullandı.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK tarafından bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin gerçekçi olmadığını savundu.

TÜİK verilerini sıralayan Başarır, "TÜİK artık bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokakta hissedilen enflasyonla; emeklinin, işçinin ve memurun yaşadıklarıyla TÜİK'in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır." sözlerini sarf etti.

Enflasyon verilerine göre memur ve emekliye zam yapılacağına işaret eden Başarır, "Şimdi emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor. Oysa ENAG'ın oranlarını esas alsaydık zam yüzde 26,67 olacaktı." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, en düşük emekli aylığına 2 bin lira zam hazırlığında olunduğunu ileri sürerek, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Başarır, soruşturmayı eleştirdi.

Başarır, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini anlatan Başarır, "Bir kez daha sesleniyorum; bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Bu düzenlemede zeytinlerin kesilecek ya da taşınacak olmasından çok daha vahim maddeler var." ifadelerini kullandı.