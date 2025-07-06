CHP'den Tutdere'ye Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınmasını eleştirdi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen Karasu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tutdere'nin yanında olduklarını söyledi.

Tutdere'nin masum olduğunu savunan Karasu, şunları kaydetti:

"Abdurrahman kardeşim işte bu depremde sizinle beraber yattı, ağladı, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalıştı. Hepimiz buna şahidiz, günlerce milletvekili arkadaşlarımızla Adıyaman'da mücadele ettiler. Sizler şahitsiniz. Adıyamanlılar, şahit oldukları için Abdurrahman Tutdere'ye yüzde 50 oy verdi ve onu belediye başkanı seçtiler. Tutdere, 15 aydır Adıyaman için her gün mücadele ediyor. 100 gün önce suç örgütü ilan ettikleri adamla sözleşmeyi yenilemeyen Abdurrahman Tutdere'nin alnından öpeceklerine, 'sözleşme yenilemedi' diye o gidiyor, ihbarcı oluyor, yalan konuşuyor, iftira atıyor ve Abdurrahman Tutdere'yi gözaltına alıyorlar."

CHP Grup Başkanvekili Emir de Abdurrahman Tutdere'nin iftiraya kurban edilmek istendiğini öne sürerek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

CHP'nin her zaman hukuksuzluğa karşı direndiğini savunan Emir, "Buradan haykırıyoruz, yapılan bütün hukuksuzluğa, haksızlıklara karşı direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Bir adım geri atmayacağız, bir milim eğilmeyeceğiz. Ne Abdurrahman'dan vazgeçeceğiz ne de diğer belediye başkanlarımızdan." ifadesini kullandı.

Konuşma yaptığı platformdan düştü

Emir, konuşmasının ardından platformdan indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.