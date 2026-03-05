CHP Ekonomi Toplantısı Gerçekleşti

CHP Ekonomi Eşgüdüm Konseyi (EEK), ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerinin Türkiye ekonomisine etkileri ve bu çerçevede atılması gereken adımlarla, Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" stratejisi ve partinin bu alanda yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Toplantıda saldırıların Türkiye ekonomisine etkileri, enerji, dış ticaret, tedarik zincirleri, lojistik, turizm, dahili ticaret ve makroekonomik dengeler çerçevesinde bütüncül olarak değerlendirildi.

Dünyadaki petrol ve doğalgaz ticaretinde önemli yer tutan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların da tartışıldığı toplantıda, enerji tesislerinin hedef alınmasının, petrol ve doğalgaz fiyatlarını hızla tırmandırdığı, enerji fiyatlarındaki artışın, yüksek oranda enerji ithalatçısı olan Türkiye'de büyüme, cari denge ve enflasyonu olumsuz etkileme riskinin bulunduğu görüşüldü.

Toplantıda Türkiye'nin enerji politikasında hızla atması gereken adımlar görüşülürken, enerjide spot piyasalardaki oynaklığın yarattığı kırılganlığın azaltılması gerektiği ifade edildi.

Olası kriz ve şoklara karşı enerji tedariğinde kaynak çeşitliliğiyle beraber coğrafi çeşitliliğin de artırılması gerektiğine dikkati çekilen toplantıda, Körfez bölgesine bağımlılığı azaltmak için Azerbaycan ve Orta Asya boru hatlarının kapasitesinin artırılması, ABD ve Afrika'dan LNG tedarikinin genişletilmesi ve depolama altyapısının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca toplantıda, Türkiye'nin AB'nin "Made in Europe" stratejisinde etkin bir şekilde yer almasını güvence altına almak amacıyla CHP'nin 3-4 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmeler, Avrupa Komisyonu toplantısında değerlendirilen tasarı ve olası sektörel etkileri de değerlendirildi.

Toplantıda, CHP'nin Türkiye'nin "Made in Europe" vizyonunda güçlü bir üretim ve eşit tedarik ortağı olarak yer almasını güvence altına almak, Gümrük Birliği'nin kapsamlı biçimde güncellenmesini sağlamak ve Türkiye'nin Avrupa ile ekonomik entegrasyonunu demokrasi, kalkınma ve refah temelinde derinleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.