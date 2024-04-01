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CHP Elazığ'da belediye kazanamadı - Son Dakika
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Politika

CHP Elazığ'da belediye kazanamadı

CHP Elazığ\'da belediye kazanamadı

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Elazığ merkezdeki sandıkların tamamı açıldı. Türkiye'de seçimlerde birinci parti konumunda olan CHP, Elazığ'da il, ilçe ve belde belediyelerden herhangi birini kazanamadı.

01.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:03
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31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Elazığ merkezdeki sandıkların tamamı açıldı. Türkiye'de seçimlerde birinci parti konumunda olan CHP, Elazığ'da il, ilçe ve belde belediyelerden herhangi birini kazanamadı.

Mahalli İdareler Genel seçimlerinde oy sayım işlemleri tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde yüzde 37,74 oranında oy alarak seçimlerde birinci parti konumuna geldi. Ülke genelinde birçok il, ilçe ve belde belediye başkanı çıkaran CHP Elazığ'da herhangi bir belediye kazanamadı. CHP Elazığ Belediye Başkan adayı Coşkun Çağlar Duran yüzde 16,49 (28 bin 368) oranında oy alarak kentte 3'üncü parti konumuna geldi. Elazığ'da AK Parti merkez ve 4 ilçe ile 2 belde belediye başkanlığı kazanırken Yeniden Refah Partisi 3 ilçe ve 3 belde, Büyük Birlik Partisi 1 ilçe ve 2 belde, Milliyetçi Hareket Partisi 2 ilçe, DEM Parti 1 ilçe ve Saadet Partisi de 1 belde belediyesi kazandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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