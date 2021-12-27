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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı - Son Dakika

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı

27.12.2021 09:56
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kanser teşhisi konuldu. CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "CHP milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir" bilgisi verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında herkesi üzen bir haber geldi. Erol'a kanser teşhisi konuldu. CHP'den yapılan açıklamada ise Erol'un tedavisine başlandığı ve ameliyatının ardından milletvekilliğine devam edebileceği belirtildi.

"KANSER TEŞHİSİ DOĞRULTUSUNDA AMELİYAT OLACAK"

Sürecin şeffaflıkla yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'a yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konulmuştur. Bu neticede, bir operasyon geçirecek olan vekilimizin ameliyat sonrasında da bir süre tedavisine devam edilecektir" denildi.

"ELAZIĞ'IN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAMAYA DEVAM EDECEK"

CHP tarafından yapılan açıklama şu ifadelerle sürdürüldü: "Siyasetçilerin öncelikli sorumluluklarının seçmenlerine karşı olduğundan hareketle, vekilimizin sağlığı ile ilgili süreç şeffaflıkla yürütülecektir. Sayın Erol'un tedavi süreci sonrasında hemşerilerimiz ile bir arada olacağını, Elazığ'ımızın sorunlarına çözüm arayacağını saygılarımızla Elazığ kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gürsel Erol, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı - Son Dakika
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