CHP, Emek Örgütleri ile Mücadele Vurgusu Yaptı

Politika

CHP'nin, Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması'nın sonuç bildirgesinde, "Tüm emek örgütleri ve sendikalarıyla yan yana, omuz omuza toplumsal muhalefetin sesi ve siyaseti olacağız." ifadesi kullanıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen, 28 örgütün bir araya geldiği, "Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması"nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, "Emek bileşenlerinin yükselen talep ve itirazlarının siyasal alana taşınması, emeğin sesinin siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline getirilmesi konusunda" CHP emek bürolarının sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Güvencesiz çalışma biçimleri, vergide ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, emeklilerin mahkum edildiği sefalet koşulları, toplu sözleşme ve grev haklarının gasbedilmesi gibi sorunlara karşı ortak mücadele edileceği vurgulanan bildirgede, bu kapsamda, emek örgütleri, sendikalar ve CHP emek bürolarının ortak miting, panel ve çalıştaylar düzenlemesine, sendikaların ve emek örgütlerinin eylem ve etkinliklerinin desteklenmesine karar verildiği aktarıldı.

Emeğin gündemlerinin, soru önergeleri ya da kanun teklifleri biçiminde Meclis faaliyetlerinde de dile getirileceği, ortak çalışma iradesinin ve fikir alışverişinin sürdürüleceği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle Ankara'dan duyuruyoruz ki CHP Emek Büroları olarak emekçilerin ve emeklilerin yükselen talep ve itirazlarının siyasal alanda temsilcisi olacağız. Tüm emek örgütleri ve sendikalarıyla yan yana, omuz omuza, toplumsal muhalefetin sesi ve siyaseti olacağız. Emekten yana, adil bir ülkeyi, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız."