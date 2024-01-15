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CHP Eskişehir İl Başkanlığı, yerel seçim adaylarını tanıttı - Son Dakika
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CHP Eskişehir İl Başkanlığı, yerel seçim adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında yerel seçim adaylarını tanıttı.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı, yerel seçim adaylarını tanıttı
15.01.2024 - 15:18,
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Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı düzenlediği basın toplantısında yerel seçim adaylarını tanıttı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile yeniden aday gösterilen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın söz aldığı toplantıda mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yer aldı.

Toplantı, terör saldırısında şehit olan askerlerimizin anılmasıyla başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Ayşe Ünlüce, "Cumhuriyet bizim rehberimiz, ancak Cumhuriyet Halk Partisi ise koruyucusudur. Cumhuriyetin 100. Yılında hem cumhuriyet hem de Cumhuriyet Halk Partisi bu önemli görevi bir Türk kadınına bir Eskişehirli kadına vermekle bana mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Ahmet başkanımla, Kazım başkanımla bu esere sahip çıkmak ve korumak için çok çalışacağız. Buna emin olun lütfen." dedi.

Görev süresince yaptıklarını aktaran Yılmaz Büyükerşen ise seçim sırasında partililere ve il başkanlarına önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Türkiye'nin geleceğinin gelişebilmesinin kadınlar ve gençlere bağlı olduğunu aktaran Büyükerşen, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Bütün gayretimiz Ayşe hanımın tanıtılması ve Ayşe hanımın kazandırılması için. Gerek hocalığım sırasında gerek açık öğretimde, okumada, yüksek öğretim yapmada fırsat eşitliğini devletin sağlayamadığı bir ülkede bir sistem sağladıysam, emeklerim olduysa eğitimde, şehircilikte eğitimlerim olduysa hakkımı sizlere helal edebilmek için Ayşe hanıma oy vermenizi istiyorum."

Kaynak: AA

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