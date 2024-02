CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediye Başkanlarının Mal Varlıkları Asılacak

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım töreni için geldiği Balıkesir'de, 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanlarının mal varlıklarını makam odalarının girişindeki cama asacaklarını söyledi. Ahmet Akın'ın bir önceki seçimde adaylıktan çekilmesi konusuna atıf yaparak konuşan Özel, "Ahmet Akın'ı Balıkesir'in vicdanına emanet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partililer ve belediye başkan adayları ile bir araya geldi. Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen törene katılan Özel, "Göreve getirdiğimiz arkadaşlara, ne kadar güveniyorsak, ne kadar kefilsek aday adayı olup da adaylaştıramadıklarımıza hepimiz kefiliz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu kefaleti açıkça ortaya koyuyorum. Bazı televizyonlarda, gazetelerde birkaç kişinin isyanını, itirazını duyuyorsunuz. Görevdeyken iyi, olmayınca istifa etmeler başka partiye gitmeler ve oradan partiye ateş etmeler. Vallahi üç beş kişinin, iktidara yakın gazetelerin manşetine çıkmasının bir önemi yok. 16 bin 500 aday adayı vardı bu partide. Üçü, beşi öyle yapıyor ama sabahleyin adaydan erken kalkıp adayı arayıp 'hadi çalışmaya gitmiyor muyuz? diyen aday adayımız; ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına getiren aday adayımız; kendisine giydirdiği aracı belediye başkan adayıma tahsis eden aday adayımız var bizim" dedi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milletin feraseti. O bakkal hacı amcanın feraseti Balıkesir'in tamamında var. Bu sefer bütün Balıkesir'e şunu hatırlatmak isterim. Geçen sefer olabilir, gelecek sefer başka olabilir. Ama adalet yerini bulacaksa ben Ahmet Akın'ı Balıkesirlilerin vicdanına emanet ediyorum. Vallahi Balıkesir kurtuluyordu, billahi Balıkesir kurtuluyordu geçen seçim. Geçen seçimlerde Ahmet Akın'ı Balıkesir adayı yaptık. Vallahi övünmek gibi olmasın 'Ahmet Akın herkese yakın' sloganını herkes kullanıyor ama sloganının sahibi benim. İşte yüzü burada. 'Ahmet Akın herkese yakın' dedim. Alıyor muydu? Alıyordu. Bütün Balıkesir şahit ki biliyor ki Ahmet Akın Millet İttifakı'nın adayı olarak o seçimi alıyordu. Bu kabusu bitiriyordu. Dürüst, çalışkan, insan ayırmayan, parti ayırmayan, siyaset ayırmayan, hizmet eden bir belediye başkanı olarak Balıkesir'e geliyordu. O süreçte dediler ki 'adayınızı geri çekin', 'burayı biz istiyoruz' . Ahmet dedi ki, 'genel merkezimiz karar verdiyse olur'. Gözleri yaşlıydı. Ağlaya ağlaya ama madem ittifaktır dedi, çekildi. Burayı öyle istediler İsmail Ok'a verildi. İsmail Ok da emaneti aldı, iki eliyle AK Parti'ye verdi. Ödülü aldı. Şimdi AK Parti onu tekrar milletvekili yaptı. Ne var ortada? Ortada milli irade hırsızlığı var. Ne var ortada? Ortada Balıkesir'in iradesinin çalınması var. Balıkesir geçen sefer karar vermiş, diyor ki 'büyükşehiri AK Parti'den alacağım, Ahmet Akın'a vereceğim, yani milletin hizmetine vereceğim'. 'Adayı çekin, çekelim. Şu arkadaşa verin, verelim'. Seçimi kaybetti. Ne yapalım, o süreçte. Şu söz kulağımın içindedir. 'Hem vallahi hem billahi, kimseye borcum yok ama Ahmet sana borcum var' dediler. Şimdi şimdi. Siyasettir eyvallah. Bugünün şartları bunu gerektiriyordur. Eyvallah. Şimdi o verilen söz tutulamıyordur. Şahsen eyvallah. Parti olarak, eyvallah. Ama. Balıkesir'deki iyi insanların, sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Balıkesir'i seven herkesin vicdanına sesleniyorum. Bu adaletsizliği siz gidereceksiniz. Bunu sizden bekliyoruz. Balıkesir'e bu yakışır."

Özel, "Malvarlıkları kapıya asılacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in yüzünü öne eğdirenler olduğunu iddia ederek hesap sormayı 31 Mart'ta Balıkesirlilere bıraktıklarını söyledi. Özel, " Türkiye'de bir yerel yönetimde görülmedik kadar kötü ihalelerin yapıldığı asla kabul edilemeyecek nitelikte yandaşların kayrıldığı, Balıkesir'in varlıklarını birilerine peşkeş çekildiği bir sürecin geldiği yerdeyiz. Şunun için söylüyorum. Yargı böyle küçük çıkışlar yapıyor ama az sayıda cesaretini koruyanlar başaramıyor, hemen alıp atıyorlar. Birkaç müfettişi cezalandırıyorlar. Vallahi ne yargı, ne Sayıştay, ne Danıştay baş edemiyor. Ama buna bir kişi dur diyebilir. O bir kişi Balıkesir'in, Balıkesirlinin ta kendisidir. 31 Mart'ta bunlardan hesabı sormayı Balıkesirli hemşehrilerimize bırakıyoruz. 31 Mart'ta Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir'i kazandığında Balıkesir'deki belediye sayılarımızı arttıracak. Bizim yapacağımız bir şey var. Ahmet Akın belediyeye gidecek ya, belediyenin kapısına gelecek ya, hep birlikte içeri gireceğiz ya, girmeden duracak. Cebinden cebinden mal varlığını çıkaracak. Balıkesir Belediyesi'nin girişindeki cama Ahmet Akın mal varlığını asacak. 31 Mart'ta belediyeyi kazanan bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyenin girişine asacaklar" dedi.

Akın: "Balıkesir Yıkılmayacak"

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir'de yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, dünyayı gören, bilime inanan bir vizyonu Balıkesir'e taşımak istediklerini söyledi. Engelsiz Taksi hizmetinden, alzheimer hastaları için konuk evine kadar projelerinden bahseden Akın, "Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ekonomik gelişmişlikte 15. sıradan 20. sıraya düştük. Mevcut yöneticiler bizi 10 sıra geriye getirdi. Biz, 10 numaralı kenti 10 numara ileri taşıyacağız. Balıkesir Planlama Ajansını hemen kuruyoruz ve 2050 yılına kadar olan planımızı ortaya koyuyoruz. Ayrıca 'Dijital İkiz' projemiz hemen hayata geçecek. Balıkesir'de trafik ve bina projeleri ile afetlere dirençli bir anlayış işe yönetilecek. En önemli gündemimiz dirençli Balıkesir. Aktif 20 fayımız var. Balıkesir'in yaşayacağı depremde riskleri ortadan kaldırmamız lazım. Maalesef, deprem toplanma alanları başka niyetlerle kullanılıyor. 1 Nisan'da çalışmaya başlayacağız ve Balıkesir yıkılmayacak" diye konuştu.ş

Ahmet Akın, yeni evlenenlere 30 bin lira, Gaziler Günü'nde gazilere 5 bin lira, 0-4 yaş arası çocuğu olup ihtiyaç sahibi olanlara her ay bin lira, engellilere yılbaşında 5 bin lira destek verileceğini söyledi. Akın, "En büyük vaadim; adaletli bir belediye başkanınız olacağım" dedi.

Programın sonunda Balıkesir'in ilçe belediye başkan adayları platforma çağrılarak adaylar tek tek tanıtıldı. - BALIKESİR