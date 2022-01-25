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BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi

25.01.2022 15:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'in süt ve hayvancılığın baş şehri olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin yüzü gülecek, bu bölge Türkiye'nin en zengin bölgesidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'in süt ve hayvancılığın baş şehri olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin yüzü gülecek, bu bölge Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Kalkınmak zorunda ama kalkınmanın da topraktan başladığını yöneticilerin unutmaması gerekir." dedi.

Akın, Balıkesir'de partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yem, gübre ve mazot fiyatlarının yükselmesinin üreticilere olumsuz yansıdığını ifade etti.

Balıkesir'de toprakların gübresiz ekildiğini ve gelecek yıl bu durumun verimsizliğe neden olacağını savunan Akın, şöyle konuştu:

"Şu anda 1 kilogram süt ile 1 kilogram yem alamıyoruz. Tarım Bakanı'na 'Hiçbir şey yapamıyorsanız 1 kilo süt, 1 kilo 350 gram yem alsın' dedik fakat olmadı. Geçen yıl Balıkesir'de 20 bin civarında inek kesildi, ben buradan bu ülkenin Tarım Bakanı'na soruyorum, bu ülkenin süt hayvanları, inekleri mezbahaya gidiyor, bu duruma senin gözlerin yaşarmıyor mu? Süt üreticileri gözleri yaşararak hayvanlarını mecburen mezbahaya götürüyor. Ülkemizde üreticilerin sorunları çözülmediği sürece 4-5 ay sonra ette ve sütte büyük bir kriz yaşanacak. Onun için acilen önlem alınması lazım. Bu insanların işlerini bu kadar zorlaştırırsak içecek süt bulamayız."

Balıkesir'i kalkındıracaklarını, çiftçiliğin ve hayvancılığın üretim merkezi olacağını anlatan Akın, "Herkesin yüzü gülecek, bu bölge Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Kalkınmak zorunda ama kalkınmanın da topraktan başladığını yöneticilerin unutmaması gerekir." dedi.

Akın, Balıkesir kent merkezindeki havaalanında da uçuşların başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi
BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Balıkesir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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