CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, oy kullandı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, oy kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, oy kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi ve kızıyla birlikte sandık başına gelen Yavuzyılmaz, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Zonguldak'ta yeni bir belediyecilik vizyonu hayata geçireceklerini belirtti.

31.03.2024 15:23  Güncelleme: 15:23
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi Serpil ve kızı Derin Yavuzyılmaz'la Orman Bölge Müdürlüğüne gelen Yavuzyılmaz, burada 1169 numaralı sandıkta oy verdi.

Yavuzyılmaz, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'de demokrasi şöleninin yaşandığını ifade etti.

Zonguldak'ta yepyeni bir belediyecilik vizyonunu hayata geçireceklerini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez ilçemizde yeni sayfa açmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Sandık başındaki görevlilerimizin sandık sonuçları kesinleşinceye kadar görevlilerin başında kalmalarını istiyorum. Ülkemize ve şehrimize seçimler hayırlı olsun. CHP'nin bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını ve Zonguldak Belediyesini kazanmasını canı gönülden diliyorum."

Yavuzyılmaz, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, oy kullandı - Son Dakika

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