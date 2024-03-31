CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, oy kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Serpil ve kızı Derin Yavuzyılmaz'la Orman Bölge Müdürlüğüne gelen Yavuzyılmaz, burada 1169 numaralı sandıkta oy verdi.
Yavuzyılmaz, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'de demokrasi şöleninin yaşandığını ifade etti.
Zonguldak'ta yepyeni bir belediyecilik vizyonunu hayata geçireceklerini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:
"Merkez ilçemizde yeni sayfa açmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Sandık başındaki görevlilerimizin sandık sonuçları kesinleşinceye kadar görevlilerin başında kalmalarını istiyorum. Ülkemize ve şehrimize seçimler hayırlı olsun. CHP'nin bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını ve Zonguldak Belediyesini kazanmasını canı gönülden diliyorum."
Yavuzyılmaz, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa giden 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, İzmir Karaburun'da oyunu kullandı.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sandıkları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Balıkesir'in Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Ercan Kıvrak İlkokulu'nda sandık çalışmalarını yerinde inceleyen Akın, vatandaşlarla bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
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