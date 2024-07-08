CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Türkiye'nin sığınmacı sorunu olmasın diye çaba göstereceğiz

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin artık bir sığınmacı sorunu olmasın diye, her kesimin irade ortaya koyması gerekiyor." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Muharrem ayının tüm insanlığa huzur getirmesini dileyen Yücel, Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyan A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarının inandırıcı olmadığını savunan Yücel, 6 ayda memurun, emeklinin ve asgari ücretlinin aldığı maaşın enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldığını ve çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 50'sinin asgari ücret ve civarında ücretlerle yaşadığını kaydeden Yücel, "Asgari ücret derhal en az 25 bin liraya yükseltilmelidir. En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Mutlaka ama mutlaka emeklilere refah payı verilmelidir." dedi.

"Emeklilerimizi başımızın üstünde taşıyacağız"

CHP Genel Başkanı Özel'in emekli vatandaşlara "Emekli Halk Kart" müjdesi verdiğini belirten Yücel, şöyle devam etti:

"Pek çok belediyemiz emeklilerimize destek olmak için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda. Emeklilerimize, temel ihtiyaçlarını sağlamaları için pek çok destek veriyoruz. Şimdi bütün bunları tek bir kartta birleştiriyor ve kartınızda var olan hizmetleri bütün CHP'li belediyelerden almanızı sağlayacak sistemi hayata geçiriyoruz. Bu ülkeye yıllarca hizmet edip, katma değer üreten emeklilerimizi başımızın üstünde taşıyacağız. Hak ettikleri, insan onuruna yaraşır hayatı iktidara geldiğimizde onlara sağlayacağız."

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın eğitimde yaşanan sorunlara ve sıkıntılara dikkati çekmek için 24 saat sürecek bir basın toplantısına hazırlandığını hatırlatan Yücel, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni ve Meclis'ten geçmesi durumunda "Öğretmenlik Meslek Yasası"nı yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

"Geldiğimiz nokta hukuk açısından kaygı vericidir"

CHP Sözcüsü Yücel, Sinan Ateş cinayeti davasını titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Sinan Ateş cinayetinin üstü örtülmek istenmektedir. Bu dava, hukukun siyaset kurumu tarafından esir alındığı bir dava haline gelmiştir. Geldiğimiz nokta hukuk açısından kaygı vericidir. Yargının önüne örülen duvarı yıkacak iradeyi gösteremeyen siyasi iktidarın, bu ülkede hukukun üstünlüğü ve adalet konusunda yapacağı açıklamalar hiçbir anlam ifade etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacılar konusunda CHP'nin elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ve gereken tüm desteği sunacaklarını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin artık bir sığınmacı sorunu olmasın diye, her kesimin irade ortaya koyması gerekiyor. Avrupa'dan kaynak bulunması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."