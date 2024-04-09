Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aytekin; "CHP olarak yerel seçimlerde tarihi bir başarı elde ettik. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu başarıyı genel seçimlerde de tekrarlayacağız. Türkiye'yi CHP yönetecek. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erdem Köybaşı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanları ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerin yanı sıra Altıeylül Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyeleri ile partililer ziyarette hazır bulundu.
Ziyarette konuşan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Öncelikle Hakan Şehirli Başkanımı kutluyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi bir tarih yazmıştır. Büyükşehir başta olmak üzere iki merkez ilçede partimize geçmiştir" dedi.
Altıeylül Belediyesine yaptığı ziyarette CHP'nin 2028 yılında iktidara gelme hedefini yineledi. Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li belediyelerin çalışmalarının takip edileceğini ve 6 ayda bir karnesinin çıkarılacağını da söyledi. Aytekin, bu sayede CHP'li belediyelerin daha şeffaf ve hesap verebilir olacağını vurguladı. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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