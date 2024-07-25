CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındığa iyi bir taban fiyatı verileceğini tahmin ediyorum - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındığa iyi bir taban fiyatı verileceğini tahmin ediyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fındığa iyi bir taban fiyat verileceğini tahmin ettiğini söyledi. Adem, CHP'nin Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Samsun Milletvekili Murat Çan ve 7 il başkanıyla bir araya geldi. Adem, fındık taban fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirterek, çiftçiye hak ettiği değerin verilmesini istediklerini vurguladı.

25.07.2024 20:26
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bu yıl fındığa iyi bir taban fiyat verileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Adem, CHP'nin Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Samsun Milletvekili Murat Çan ve 7 il başkanı, Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.

"Fındık dalda üretici darda kalmasın" yazılı pankart açan heyet adına açıklama yapan Adem, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Adem, fındık taban fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini belirterek, çiftçiye hak ettiği değerin verilmesini istediklerini vurguladı.

Üretimin önemine işaret eden Adem, "Çiftçi üretim yapmazsa hayat durur, her şey yok olur. Onun için çiftçilik mesleğini de yukarı getireceğiz. Emek emek üretilip değeri yüksek olan bir ürünü maalesef bugün çiftçi ne yapacağını bilemez halde yazık yani. Ben iyi bir fiyat verileceğini tahmin ediyorum. İsteğimiz 160 TL'nin üstüdür, verirseniz teşekkür, vermezseniz kapınızın önüne gelir eylem yaparız, bu kadar." dedi.

Trabzon Milletvekili Suiçmez ise CHP için tarım politikasının memleket meselesi olduğunun altını çizerek, "Hepimiz biliyoruz ki Trabzon ve Karadeniz için fındık ürünü çok değerlidir, ekonomik özgürlüğün başlangıcıdır." diye konuştu.

Heyette, CHP'nin Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, ??????? Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Artvin İl Başkanı Yusuf Atan da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Fındığa iyi bir taban fiyatı verileceğini tahmin ediyorum - Son Dakika

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