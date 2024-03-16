CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bilecik\'te ziyaretlerde bulundu

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Zeybek ile CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bozüyük Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bir süre Bakkalcıoğlu ile görüşen Zeybek ve beraberindekiler, seçim çalışmaları ve 5 yıl yıllık görev süresince gerçekleştirdiği projeleri hakkında bilgi aldıktan sonra tramvaya binerek şehir turu yaptı.

Ayrıca Zeybek, 31 Mart seçimlerinde sandık başında görev alacak partililere verilen sandık görevlisi eğitimine katıldı.