CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'la ilgili verdiği gerekçeli kararına ilişkin, TBMM'nin derhal toplanarak AYM kararının genel kurula okunması ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesi gerektiğini söyledi. Gökçen, AYM'nin kararının geriye dönük olarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit ettiğini belirtti. Ayrıca, TBMM'nin çalışma zamanının geldiğini ve seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutmanın utancına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 15:03
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'la ilgili verdiği gerekçeli kararına ilişkin, "TBMM derhal toplanarak AYM kararı genel kurula okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır." dedi.

Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP TBMM Grubunun başvurusu ile AYM'nin bir karar verdiğini, Resmi Gazete'de kararın yayımlandığını ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit ettiğini söyledi.

AYM'nin söz konusu kararının önceki kararlarına göre farklı olduğunu aktaran CHP'li Gökçen, "Geriye dönük olarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit eden AYM, Can Atalay'ın halen milletvekili olduğunu söylemiş oldu. AYM'nin bu kararına uyulması yalnızca Can Atalay için değil, yalnızca milletvekillerinin onları temsil etmesini bekleyen Hataylılar için değil, hukuk düzenimizin ve adaletin tesis edilmesinin gereğidir." diye konuştu.

"TBMM'nin millet için çalışma zamanı gelmiştir"

TBMM'nin kapanmadan birtakım torba kanunlarla çalıştırıldığını aktaran Gökçen, şunları kaydetti:

"TBMM, yargıdaki sorunları çözmek, infaz sistemindeki adaletsizlikleri gidermek için çalışmamıştır. Yargı bağımsızlığını tesis etmek için her geçen gün utançla takip ettiğimiz çocuk işçi cinayetleriyle mücadele etmek için çalışmamıştır. TBMM'nin tatile gitme değil, artık millet için, halk için çalışma zamanı gelmiştir. Seçilmiş bir milletvekilini hapiste tutma utancına artık derhal son verilmelidir. TBMM derhal toplanarak AYM kararı genel kurula okunmalı ve Can Atalay'ın gasbedilen milletvekilliği iade edilmelidir. Yaratılan fiili durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay'ın milletvekilliğinin iade edilmesini istedi - Son Dakika

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