CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Bolu'da eğitimcilerle buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Bolu'da eğitimcilerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Bolu\'da eğitimcilerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bolu'da eğitimcilerle bir araya gelerek Türkiye'deki eğitim sorunlarını konuştu. Özçağdaş, okulların güvenlik görevlisi eksikliğine dikkat çekti ve öğrencilere daha fazla okul ödeneği gönderilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere özel sektör ve kamuda indirimli uygulama yapılmasını öngören bir maddeyi destekledi.

27.08.2024 20:47
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu'da eğitimcilerle bir araya geldi.

Buluşmanın ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Özçağdaş, Türkiye'nin tüm illerinde eğitimi konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de tüm okulların güvenlik görevlisine ihtiyaç duyduğunu belirten Özçağdaş, "Güvenlik görevlisi olmadığı için okullarımızın kapısında cirit atan birtakım yapılar var. Okullarımızın içerisine giren, öğretmenlerimize şiddet uygulayan, maalesef can kayıplarına kadar varan birtakım olaylar var. Türkiye'deki her okulda güvenlik görevlisine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Okullara gönderilen ödeneklerle ilgili Özçağdaş, "Bizim önerimiz şudur, Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye'de 15 milyon 887 bin 296 öğrencimiz var, bu öğrenciler için kişi başı 1000 lira okul ödeneği gönderirse toplam 15 milyar 88 milyon lira yapıyor. Bu para gönderildiği takdirde toplamda bütçenin yüzde 1,45'i kullanılmış oluyor. Dolayısıyla okullar eksiklerini böylelikle giderebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Özçağdaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılacaklar arasında öğretmenlere özel sektör ve kamuda indirimli uygulama yapılmasını öngören maddenin bulunmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tebrik ederek, öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında verilen desteğin bir maaş tutarında yapılması gerektiğini aktardı.

Toplantıya, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Karagöz, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Bolu'da eğitimcilerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Bolu'da eğitimcilerle buluştu - Son Dakika
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