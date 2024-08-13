Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Edirne'de eğitimcilerle bir araya geldi.

Özçağdaş, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceği açısından eğitimin en kritik konu olduğunu söyledi.

CHP'nin eğitim alanında yoğun çalışma içinde olduğunu aktaran Özçağdaş, "4-5 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin gölge bakanlık oluşturması ve her bir bakanlığı da bir arkadaşımızın takip etmesi çerçevesinde bizde Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ile ilgili hemen her gün bazen eleştiriler bazen öneriler bazen uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Özçağdaş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa eğitim mitingi gerçekleştirildiğini anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 tematik mitinginden birinin eğitim alanında olduğunu dile getiren Özçağdaş, parlamentoda da her hafta eğitimle ilgili araştırma önergesi, soru önergeleri ve yasa teklifleri verdiklerini aktardı.

Toplantıya CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, sivil toplum örgütleri, sendikaların temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.