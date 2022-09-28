CHP'li Tezcan: "(Dilek Yarım Adası Milli Parkı ihalesi) Bu ihaleyi derhal iptal edin, 'çevre katliamına dur' deyin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın ihaleyle bir işletmeye verildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığına çağrımızdır: Bu ihaleyi derhal iptal edin, 'çevre katliamına dur' deyin." ifadelerini kullandı.

Tezcan, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Aydın'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Türkiye'nin en nadir bölgelerinden olduğunu kaydetti. Milli parkın, ihaleyle bir işletmeye verildiğini söyleyen Tezcan, söz konusu milli parkın "çevrenin tahrip edilmesine göz yumacak şekilde, kontrolsüz işletildiğini" öne sürdü. Tarım ve Orman Bakanlığına seslenen Tezcan, şöyle konuştu:

"Yapılan sözleşmeyle, işletmeciye milli parkta, düğün, konser, tiyatro gibi etkinlik yapma imkanı veriliyor. Milli parklarda ışık, ses ve gürültü kirliliği, doğal hayatın en büyük tehdit unsurlarından birisi. Gece saat 00.00'a kadar konser, düğün gibi etkinlikler milli parklarda yapılamaz, yapılırsa orayı yok edersiniz. Yine aynı yerde yangın tehlikesi nedeniyle 20 yıldan fazladır mangal yapmak yasak ancak bu işletmeciye, müşteriye mangal servisi imkanı veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına çağrımızdır: Bu ihaleyi derhal iptal edin. Bu 'çevre katliamına dur' deyin."

Öte yandan Tezcan, Aydın'ın Söke ilçesi İŞKUR Şube Müdürü Gündüz Fırat'ın, "AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Seda Sarıbaş ile beraberindekileri, kurumu ziyaretleri sırasında kapıda karşılamadığı için kızağa alındığını" iddia etti.

Tezcan, "Siz bürokrasiyi kendi kapı kulunuz gibi görmeye alışmış olabilirsiniz. Siz devleti, malınız gibi görmeye alışmış olabilirsiniz ama biz buna alışmayacağız. Namuslu bürokratları da buna alıştıramayacaksınız." dedi.