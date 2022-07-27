CHP'li Ağbaba: "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu"

27.07.2022 15:50
CHP'li Ağbaba: "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alttaki üyesinden en üstteki üyesine kadar hepsinin uzlaştığı Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alttaki üyesinden en üstteki üyesine kadar hepsinin uzlaştığı Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) ziyaretinde basın mensuplarının, altılı masanın adayının kim olacağı yönündeki sorusunu cevaplandıran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6'lı masanın uzlaşacağı bir adayla 2023 seçimlerinde milletin karşısına çıkacaklarını söyledi. Millet İttifakı'nın en büyük partisinin CHP olduğunu anımsatan Ağbaba, "İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 6'lı masanın alacağı karar önemli. Bir kez daha Malatya'da da ifade edelim ki CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır. Onun dışındaki sözler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Veli Ağbaba, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba: 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' - Son Dakika

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