CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda kendisine yöneltilen bir soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de... İnsanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adını telaffuz edebilir. Bizim 6'lı masada isim değerlendirmemiz yok" dedi.

"İSTANBUL, ANKARA BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ GAYET GÜZEL ÇALIŞIYOR"

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz altı lider yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Temel konularda mutabıkız. Ancak henüz masada isimlendirme yapmadık. İstanbul, Ankara, öteki belediye başkanlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Görevlerinin gereğini yerine getiriyorlar" diye konuştu.

TEKLİF KARAMOLLAOĞLU'NDAN GELMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda müzakere edilmediğini belirterek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını 'garipsemeyeceğini' ifade etmişti. Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in öyle bir intiba (izlenim) doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir, bir tecrübesi var" görüşünü savunmuştu.

"GEÇEN SEFER 'ADAY OLABİLİRİM' DEMİŞTİ"

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etmişti; "Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir. Olur ya da olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem".