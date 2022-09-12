CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bozkurt Kemal" sloganıyla karşılandı: Yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bozkurt Kemal" sloganıyla karşılandı: Yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz

12.09.2022 08:47

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş döneminde MHP'de genel sekreter yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevleri üstlenen Selim Kaptanoğlu'nun da katıldığı Önce Türkiye Buluşması'na katıldı. Alana girişte "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu'na destek veren Kaptanoğlu, "Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş döneminde partide Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenen, 89-91 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı yapan, 2015'te MHP genel başkan adaylığını açıklayan Selim Kaptanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Önce Türkiye Buluşması'nda konuştu.

"ÜLKÜCÜLER OLARAK SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ"

Kaptanoğlu, "Sayın genel başkanın çizdiği politikayı hepimiz anlamamız lazım. Ben inanıyorum gidecekler, hiç yolu yok" dedi. Kaptanoğlu, "Ülkücüler olarak sonuna kadar yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz" diye ekledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN POLİTİKASI TÜRK MİLLETİNİ BİRLEŞTİRİCİ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son 4-5 yıldır izlediği politikayı "Türk milletini birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici" olarak yorumlayan Kaptanoğlu, şöyle devam etti; "Solun birtakım hastalıkları var ben bunu biliyorum geçmişten, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım Alparslan Türkeş zamanında üç yıl İstanbul il başkanlığı yaptım, eski bir politikacıyım. Genel Başkanımız bu değişiklikleri yaparken bazı cılız sesler ortaya çıkıyor 'efendim ne gerek var, yanlış yapıyorlar…Yahu siz Türk milletini tanımıyor musunuz? Türk milletinin hassas noktalarını bilmiyor musunuz?"

KILIÇDAROĞLU "BOZKURT KEMAL" SLOGANLARIYLA KARŞILANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Önce Türkiye Buluşması'na katılırken alana girişte "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılanması dikkat çekti.

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Tuncay Özkan: 'Genel Başkan'ımız Kılıçdaroğlu, 'Bozkurt Kemal' Sloganlarıyla Karşılandı. Toplumun Her Kesimini Kucaklayan Lider, Kılıçdaroğlu' Tuncay Özkan: 'Genel Başkan'ımız Kılıçdaroğlu, 'Bozkurt Kemal' Sloganlarıyla Karşılandı. Toplumun Her Kesimini Kucaklayan Lider, Kılıçdaroğlu'

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Bozkurt Kemal' sloganıyla karşılandı: Yanınızdayız, biz bu işi bitireceğiz - Son Dakika


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